-İZLANDALI BEBEK DAYI VE YENGESİNE TESLİM İZMİR (A.A) - 22.10.2010 - Muğla'da geçirdikleri trafik kazasında ölen İzlandalı çiftin bebeği 7 aylık Daniel Arneson'u Türkiye'ye gelen dayısı ve yengesi teslim aldı. Bebeği kucağına alan yenge Ulfhildur Leifsdottır ve dayı Gunnar Tryggvason, İzlanda'nın İzmir Fahri Konsolosu Esat Kardıçalı'nın eşi İclal Kardıçalı ile İzmir Hilton Oteli'nde basın toplantısı düzenledi. Dayı Tryggvason, toplantıda yaptığı konuşmada, bebeğin dedesinin de Muğla'da iki gün önce meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren İzlanda uyruklu Johan Arneson ve Dagbjorthdora Trygvadottır'ın cenazesini almak üzere Muğla Devlet Hastanesine gittiğini belirtti. Bebeği sağ salim teslim ettikleri için Türk yetkililere teşekkür eden Tryggvason, ''Hastane personeline de yaptıkları yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Bebeği dün kucağımıza aldık. İyi halde olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Muğla'da bebekle meşgul olan tüm resmi makamlara, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz'' dedi. Hastanede bulunduğu süre içinde Daniel'e süt annelik yapan Türk hemşire Selda Köse'ye de ayrıca teşekkür ettiklerini anlatan Tryggvason, ''Hemşire, doğru olanı yapmış, zaten bebeğe nasıl davrandıkları görünüşünden de belli'' diye konuştu. -5 ÇOCUKLARI VAR- Gunnar Tryggvason, 5 çocuklarıyla büyük bir evde yaşadıklarını, evdeki en küçük çocuğun 1,5 yaşında olduğunu, bundan sonra Daniel'in de kendileriyle birlikte yaşayacağını söyledi. Daniel'in anne ve babasının Danimarka'da yaşadığını, İzlanda'yı her ziyaret ettiklerinde kendilerinde geldiklerini anlatan Tryggvason, ''Daniel zaten kuzenlerini iyi tanıyor. Diğer çocuklarımız nasıl bir bakım alıyorlarsa Daniel de aynı bakımı alacak. Bizim büyük bir evimiz var'' ifadesini kullandı. Kardeşi Dagbjorthdora Trygvadottır'ın mühendislik eğitimini yeni tamamladığını, eşinin de tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Tryggvason, ''Okul tatil olduğu için bu fırsattan yararlanıp Muğla'ya geldiler. Kardeşim ve eşi seyahat etmeyi çok severdi. Ben Türkiye'ye daha önce defalarca gelmiştim, ama onlar ilk kez geliyordu'' dedi. Tryggvason, Daniel'in yengesi de kuzenlerinin evde Daniel'i beklediğini bildirdi. İzlanda'ya önümüzdeki günlerde Daniel bebekle geri döneceklerini ve zamanı gelince Daniel'e annesi ve babasıyla ilgili her şeyi anlatacaklarını, bebeğin babasının soyadını taşımaya devam edeceğini sözlerine ekledi.