İzlanda'da yanardağ korkusu

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190 yıl sonra ilk kez

İzlanda, haftasonundan bu yana yanardağ patlamalarıyla çalkalanıyor. Haftasonunda ülkenin güneyindeki Eyjafjallajökulls yanardağının patlaması, buzul tsunamisi yaşanabileceği endişesi yaratmıştı. Ardından bilim adamları, patlamanın buz tabakasının altında meydana gelmemesi nedeniyle böyle bir tehlikenin sözkonusu olmadığını açıklamıştı.Ancak bilim adamlarının başka bir endişesi var: O da yer altındaki etkinliğin komşu yanardağ Katla’ya sıçraması. Newcastle Üniversitesi'nden Andy Russel, “Tarih bize Eyjafjallajökulls'da ne zaman patlama olsa Katla'da da olduğunu gösteriyor” diyor. Katla şimdilik sakin görünüyor. Ancak yoğun bir buzul tabakası olan Myrdalsjökull'un altında bulunduğundan, Katla'daki bir patlamanın ağır sellere yol açabileceği belirtiliyor.Eyjafjallajökulls'daki patlamaların daha ne kadar süreceği bilinmiyor. Cumartesi günkü ilk patlamanın ardından bölgede oturanlar tahliye edilmişti. Bölgenin gözlenmesine yoğun bir şekilde devam ediliyor. Jeolog Tumi Gudmundsson, volkanik faaliyetin hemen yarın da sona erebileceğini, ancak haftalar ya da aylar da sürebileceğini belirtiyor. Eyjafjallajökulls yanardağı en son 1821 yılında patlamıştı.