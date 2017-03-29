İzlanda'da paganların sayısında büyük artış

Paganizm, yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı İzlanda'da son yılların en hızlı büyüyen inancı oldu.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 70'i ise hâlâ İzlanda Evanjelik Lutheran Kilisesi'ne üye.

Paganları aynı çatı altında toplayan ve Cermen çok tanrıcılığına dayanan Asatru Birliği'nin lideri, Sigur Ros gibi ünlü İzlandalı müzik grupplarıyla da çalışmış olan besteci Hilmar Orn Hilmarsson.

Hilmarsson'a göre renkli dini törenlerinin medyada yer alması, inancın daha da popüler hale gelmesini sağladı.

Hilmarsson "İnsanlar yaptıklarımızı görüp beğeniyor, üye toplamıyoruz, sadece ilgilenen insanları aramıza çağırıyoruz. Törenlerimiz herkese açık" diyor.

Herhangi bir ırksal ayrımın yapılmadığı Asatru, sivil hakların geliştirilmesi ve ekolojik farkındalığın artırılması için diğer dinlerle birlikte çalışıyor.

Hareketin bir sonraki hedefi, başkent Reykjavik yakınlarındaki Oskjuhlid tepesine inşa edilen yaklaşık 250 kişilik tapınağı tamamlamak.

Tapınağın son bin yıldır inşa edilen ilk pagan tapınağı olduğunu söyleyen Hilmarsson, buranın düğün, isim verme ve cenaze törenleri için kullanılacğaını belirtiyor.

Reykjavik Belediye Meclisi'nin hibe ettiği alan üzerine, toplanan bağışlarla inşa edilen tapınağın 2018'de açılması planlanıyor.