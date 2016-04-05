İzlanda'da hükümet krizi



İzlanda da muhalefetin Başbakan hakkında meclise güvensizlik önergesi vermesinin ardından Başbakan David Sigmundur Gunnlaugsson, Devlet Başkanı Olafur Ragnar Grimsson’dan erken seçimlerin önünü açmak için parlamentonun lağvedilmesi talebinde bulundu.

İzlanda Devlet Başkanı Olafur Ragnar Grimsson, Başbakan ile yaptığı görüşmenin ardından bir açıklamada bulundu ve konuyu öncelikle diğer parti liderleri ile görüşmek istediğini kaydetti.

Pazartesi günü on binlerce İzlandalı, Başbakan David Sigmundur Gunnlaugsson’un “Panama Belgeleriyle' ortaya çıkarılan gizli hesap numaraları nedeniyle başkent Reykjavik'te Başbakan’ı protesto ederek istifasını talep etmişti.

'Hayali şirkete milyonlarca Euro yatırdı'

Uluslararası araştırmacı gazeteciler konsorsiyumu tarafından medyaya sızdırılan Panamalı avukatlık bürosu Mossack Fonseca'nın müşterilerinin kayıtlarının bulunduğu ‘Panama Belgeleri'ne göre, Gunnlaugsson dokuz yıl önce müstakbel eşiyle kurduğu hayali şirkete milyonlarca Euro yatırdı. Gunnlaugsson şirketteki hissesini bir dolarlık sembolik fiyatla eşine devretmeden önce milletvekilliğine seçilmiş ve servet beyanında bulunmamıştı.