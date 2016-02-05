İzlanda'da dünyayı Tanrı'nın yarattığına inanan gençlerin oranı yüzde 0!

Nüfusun yüzde 40'ının kendini ateist olarak tanımladığı İzlanda'da düzenlenen bir ankete katılan 25 yaş ve altı gençlerin arasında dünyanın Tanrı tarafından yaratıldığını öne süren İncil'deki yaratılış inancını kabul edenlerin oranı yüzde 0 çıktı.

İcelandmag'in haberine göre, Maskina adlı bir araştırma şirketi tarafından düzenlenen anket ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. Ankete katılan 25 yaş ve altı gençlerin yüzde 93,9'u, dünyayı Tanrı'nın yarattığına inanmadıklarını, dünyanın 'büyük patlama' (big bang) sonucu oluştuğuna inandıklarını belirtirken, geriye kalan yüzde 6,1'i ise bu konuda herhangi bir görüş belirtmedi.

Anket dini inanç bakımından yaş kuşakları arasındaki farkı da ortaya koydu. Ankete göre, 25 yaş altı İzlandalıların hiçbirisi yaratılışa inanmazken, bu oran 25-44 yaş kuşağında yüzde 10,1'e, 55 yaş üstünde ise yüzde 24,5'e yükseliyor.

Devlet ile kilisenin ayrılmasına destek

Ankette ayrıca İzlandıların büyük bir çoğunluğunun devlet ile kilisenin ayrılmasını desteklediği sonucu ortaya çıktı. Ankete katılanların yüzde 72'si devlet ile kilisenin ayrılmasını savunurken, yüzde 28'i buna karşı olduğunu belirtti. İzlanda anayasasına göre Evanjelik Lüteryen Kilisesi, devlet kilisesi olarak kabul ediliyor