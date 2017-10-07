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Spor

İzlanda Teknik Direktörü Hallgrimsson: Türkiye gol pozisyonu bulamadı

"İyi savunma yaptık, organize oynadık ve disiplinliydik"

07 Ekim 2017 03:39

İzlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Heimir Hallgrimsson, A Milli Takım'ı 3-0 mağlup ettikleri 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçının ardından, "Takımımı tebrik ediyorum. Galibiyetten dolayı memnunum; Türkiye gol pozisyonu bulamadı" dedi.

Eskişehir taraftarını tebrik eden ve Türkiye'nin zorlu bir deplasman olduğunu ifade eden Hallgrimsson, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı ve atmosferin güzelliğini gördük. Bu maçta ilk golü atmak önemliydi. Takım olarak Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmalıydık. Bunu iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım olarak bu akşam birinci ve ikinci golü attıktan sonra üçüncü gol tamamlayıcı oldu. İyi savunma yaptık, organize oynadık ve disiplinliydik. Takımımı tebrik ediyorum. Galibiyetten dolayı memnunum.

"Çok iyi savunma yaptık"

Hallgrimsson, İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü olarak rakip takımın neyi başarıp başaramadığını yorumlayamayacağını belirterek, "Kendi takımımı kutlamalıyım. Türkiye, gol pozisyonu bulamadı. Çok iyi savunma yaptık. Çok kompakt oynayarak topa hakim olduk. Bire bir mücadeleleri kazandık. Bu akşam takım olarak iyi savunma yaptık."

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