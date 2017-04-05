İzlanda: Eşit işe eşit ücret yasası parlamentoda

İzlanda'da, şirketlerin kadın ve erkek çalışanlara eşit ücret ödemesini zorunlu kılan yasa tasarısı parlamentoda görüşülmeye başlandı.

Dünyada bir ilk olması beklenen yasa, erkek ve kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğini gidermeyi amaçlıyor.

Kurala uymayan şirketlerin hesapları denetlenebilecek ve olası para cezaları verilebilecek.

İzlanda Dünya Ekonomik Forumu'nun 2015 tarihli Küresel Cinsiyet Ayrımı Endeksinde liderdi. İzlanda'yı Norveç, Finlandiya ve İsveç izliyordu.

Ancak İzlanda'nın o yılki kendi verilerine göre cinsiyetler arası ücret eşitsizliği yüzde 17 düzeyindeydi.

Parlamentoya sunulan tasarıya hem merkez sağ koalisyon hükümeti hem de muhalefet destek veriyor.

Hem kamu hem de özel sektör için geçerli olacak yasa tasarısı sadece cinsiyet değil, ırk, din, engellilik, yaş ve cinsel yönelim temelinde ayrımı da yasaklıyor.

Sosyal İşler ve Eşitlik Bakanı Thorsteinn Viglundsson AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Tasarı 25 ya da daha çok kişi çalıştıran şirketlerin eşit ödeme sertifikası almasını öngörüyor" dedi.

Parlamentoda ele alınacak tasarı geçerse, gelecek yılbaşından itibaren yürürlüğe girecek.

İzlanda Parlamentosu'nda milletvekillerinin yarıya yakını kadın ve ülke genelinde gönüllülük temelinde eşit ücret programı 2012'de başlatılmıştı.

Ancak yine de çoğu kişi, bu konuda yeterince çok şeyin yapılmadığını düşünüyor.

Geçen Ekim'de binlerce kadın işten erken ayrılmış ve başkent Reykjavik'te erkeklerden daha az ücret almalarını protesto etmişti.