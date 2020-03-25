İzlanda’da bir hastada iki Koronavirüs suşu birden bulundu

İzlanda merkezli biyoeczacılık şirketi deCODE Genetics’in başkanı Kari Stefansson, bir hastaya yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) iki suşunun birden bulaştığını söyledi.
Reykjavík Grapevine’nin haberine göre, ikinci suş, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs'ün ilk versiyonunun mutasyonu. Stefansson, bunun muhtmelen bilinen ilk vaka olma özelliğini taşıdığını söyledi.
Sputnik'in aktardığına göre mutasyona uğramış suş daha agresif, çünkü söz konusu hastayla temas eden diğer kişilerde sadece bu suşa rastlandı. Uluslararası veri tabanlarına göre, İzlanda dışında Koronavirüs'ün bu türüne henüz rastlanmadı.
Ülkede şu ana kadar 588 tanı kondu, 1 yaşlı kadının hayatını kaybettiği bildiriliyor.
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Suş nedir?
Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "Suş" denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.