İzlanda’da bir hastada iki Koronavirüs suşu birden bulundu

Reykjavík Grapevine’nin haberine göre, ikinci suş, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan Koronavirüs'ün ilk versiyonunun mutasyonu. Stefansson, bunun muhtmelen bilinen ilk vaka olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre mutasyona uğramış suş daha agresif, çünkü söz konusu hastayla temas eden diğer kişilerde sadece bu suşa rastlandı. Uluslararası veri tabanlarına göre, İzlanda dışında Koronavirüs'ün bu türüne henüz rastlanmadı.

Ülkede şu ana kadar 588 tanı kondu, 1 yaşlı kadının hayatını kaybettiği bildiriliyor.