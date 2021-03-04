İzlanda'da bir haftada yaklaşık 17 bin deprem yaşandı

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İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes yarımadasında geçen hafta yaklaşık 17 bin deprem meydana geldi.

24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında meydana gelen en büyük depremin Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Bu tarihler arasında 5'ten büyük iki depremin daha meydana geldiği ifade edildi.

Depremler şu ana kadar ciddi bir hasara sebep olmasa da yetkililer bazı yollarda ufak çatlaklar ve dik bölgelerde taş kaymaları yaşandığını ifade etti.

Başkent Reykjavik'te yaşayan Auður Alfa Ólafsdóttir, CNN'e yaptığı açıklamalarda, "Daha önce de depremler hissettim ama hiç bu kadar peş peşe olmamıştı. Bütün bir hafta boyuna 24 saat yerin sallandığını hissetmek alışıldık bir şey değil. Doğa karşısında çok küçük ve güçsüz hissediyorsunuz" dedi.

Derpemlerin yoğun hissedildiği balıkçı kasabası Grindavík'ten Páll Valur Björnsson, "Hayatımda böyle bir şey yaşamadım. Depremlere bir yıldır alışmıştık. Ama şimdi çok fazla yaşanıyor, rahatsız edici seviyede. Korkmuyorum ama bu durum rahatsızlık veriyor. Sallanmalardan dün gece iki kez uyandım. Çok zor bir durum ama bununla yaşamayı öğrenmek zorundayız" diye konuştu.

Bölgede birkaç volkan olduğuna dikkat çeken volkanoloji profesörü Þorvaldur Þórðarson, magmanın yüzeye yaklaşmış olabileceğini ifade etti.