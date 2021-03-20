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Dünya

İzlanda'da başkentin yakınlarındaki Fagradalsfjall Volkanı patladı

20 Mart 2021 11:26

T24 Dış Haberler

İzlanda'nın başkenti Reykjavik yakınlarındaki bir volkan, bölgede geçen haftalarda meydana binlerce depremin ardından patladı. 

Reykjavik'in 40 kilometre dışındaki volkanın patlamasıyla gökyüzünde "kırmızı bulutlar" görüldü. Bölgede uçulması geçici olarak yasaklandı.

Ülkenin meteoroloji servisi cuma akşamı, "Fagradalsfjall Volkanı'ndan patlama başladı" şeklinde açıklamada bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde volkanın tepesindeki yarıktan lava aktığı görüldü. Yarığını yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

İnsanlara bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi.

ReykjavikFagradalsfjallvolkanpatladı
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