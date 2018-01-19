İzinsiz yabancı işçi çalıştıranlara yarım milyonluk ceza

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- ÇALIŞMA ve İş Kurumu Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş, 2017 yılında Manisa\'da izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran 63 firmaya 363 bin 363 lira idari para cezası kesildiğini açıkladı.

İl İstihdam toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Toplantı Salonu\'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş, kentin işsizlik rakamlarıyla ilgili bilgi verdi. 2017 yılında belirlenen 25 bin ek istihdam hedefini aştıklarını söyleyen Aktaş, ülke genelinde istihdamda 9\'uncu olduklarını söyledi. Manisa\'da 40 bin 960 işsizin bulunduğunu vurgulayan Aktaş, iş arayanlara ve işsizlere verilen destekleri anlatarak, şöyle dedi:

\"İşbaşı Eğitim Programı kapsamında açılan 1859 programa, 4 bin 620 kişi katıldı. Kursiyer cep harçlığı ve Genel Sağlık Sigorta Prim Ödemeleri kapsamında 14 milyon 371 bin lira ödeme yapıldı. Mesleki eğitim kursları kapsamında çeşitli mesleklerde 47 kurs açılarak, 847 katılımcının mezun olması sağlandı. Düzenlenen mesleki eğitim kursları kapsamında 1 milyon 82 bin lira ödeme yapıldı.\"

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

İŞKUR Müdürü Aktaş, kanunlara uymayan firma ve işletmelere de denetimler yapıldığı ve kurallara uymayanlara idari para cezaları uygulandığını açıkladı. Aktaş, 2017 yılında 250 firma ve işletmeye toplam 3 milyon 488 bin 865 lira idari para cezası uygulandığını belirtti. Denetlemeler kapsamında 4857 Sayılı İş Kanunu gereği, 92 işyerine 1 milyon 250 bin 120 lira, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği 95 firmaya 1 milyon 715 bin 382 lira idari para cezası uygulandığını kaydeden Aktaş, izinsiz yabancı uyruklu işçi çalıştıran 63 kişi veya firmaya da 523 bin 363 lira idari para cezası uygulandığını ekledi.



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