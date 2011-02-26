-''İZİNSİZ MAÇ YAYINA CEZA YASAYA AYKIRI'' ANKARA (A.A) - 26.02.2011 - Anayasa Mahkemesinin, 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un, futbol yayınlarının haksız ve yetkisiz yayınlanması, izlenmesi, çoğaltılmasında ceza verileceğine ilişkin hükmün iptaline ilişkin gerekçeli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara 2. ve İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, 5894 sayılı Kanun'un 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı başvurmuştu. İki davayı birleştiren Yüksek Mahkeme, ''Futbol müsabakası yayınlarının, TFF tarafından belirlenen usul ve esaslar dışında haksız ve yetkisiz olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir yayın veya iletişim aracıyla canlı veya banttan yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi halinde, TFF'nin veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71. maddesindeki cezai hükümler uygulanır'' şeklindeki 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasını oybirliğiyle iptal etmişti. Heyet, iptal hükmünün bir yıl sonra yürürlüğe girmesine karar vermişti. Yüksek Mahkeme'nin gerekçeli kararında, ''futbol gelirlerini korumak, etkili bir hukuki koruma sağlayarak Türk futbolunun gelişmesini ve kamu düzenini sağlamak amacıyla futbol müsabakası yayınlarının haksız ve yetkisiz olarak radyo, televizyon, internet veya herhangi bir yayın veya iletişim aracıyla canlı veya banttan yayınlanması, çoğaltılması, dağıtılması, satılması, izlenmesi veya izletilmesi hallerinde yaptırım öngörülmesinin, yasa koyucunun sahip olduğu takdir yetkisi kapsamında olduğu'' ifade edildi. İtiraz konusu kuralda belirtilen suçların işlenmesi halinde TFF veya yayıncı kuruluşun şikayeti üzerine 5846 sayılı Yasa'nın 71. maddesinin 1. fıkrasında, bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasının uygulanacağının öngörüldüğü anımsatılan kararda, suçun ana unsurlarından birini TFF tarafından belirlenen usul ve esaslar dışında hareket etmek fiilinin oluşturduğu belirtildi. Gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi: ''Kuralda, hangi eylemin gerçekleşmesi halinde suçun oluşacağı yani suçun unsurlarının neler olduğunun belirlenmesi TFF'nin takdirine bırakılmakta, böylece ceza yaptırımı uygulanmasını sağlayacak eylemler Yasa'da belirtilmemekte ve TFF'nin belirlediği usul ve esaslara bağlanmaktadır. Öte yandan, itiraz konusu kuralda suç oluşturan fiiller belirlenmediğinden buna bağlı olarak 'haksız ve yetkisiz' sözcükleri de belirsiz kalmaktadır. Yasa kuralı bu anlamda belirli ve öngörülebilir olmadığı gibi, suçun yasallığı ilkesine de uygun değildir. Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa'nın 2. ve 38. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.''