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Yaşam

İzinsiz Kuran kursu iddiasına 10 gözaltı

Düzce'de 10 kişi, izinsiz Kuran kursu verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

27 Kasım 2008 02:00

Düzce'de 10 kişi, izinsiz Kuran kursu verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Düzce Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izin alınmadan kuran kursu verildiği belirlenen 2'si Düzce, 3'ü merkeze bağlı köylerde bulunan 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, izinsiz Kuran kursu verdikleri belirlenen 10 kişi yakalandı.

Düzce Jandarma Komutanlığına getirilen zanlıların sorgularının sürdürüldüğü bildirildi.
Kursa katıldıkları belirlenen 7-12 yaşlarındaki 80 çocuğun ailelerine teslim edildiği öğrenildi.


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