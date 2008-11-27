İzinsiz Kuran kursu iddiasına 10 gözaltı

Düzce'de 10 kişi, izinsiz Kuran kursu verdikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
Bir istihbaratı değerlendiren Düzce Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, izin alınmadan kuran kursu verildiği belirlenen 2'si Düzce, 3'ü merkeze bağlı köylerde bulunan 5 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, izinsiz Kuran kursu verdikleri belirlenen 10 kişi yakalandı.
Düzce Jandarma Komutanlığına getirilen zanlıların sorgularının sürdürüldüğü bildirildi.
Kursa katıldıkları belirlenen 7-12 yaşlarındaki 80 çocuğun ailelerine teslim edildiği öğrenildi.