İzinsiz gösterilere16 tutuklama

T24 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde izinsiz gösteri yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı. Muş'un Bulanık ilçesinde yaşanan olaylar nedeniyle gözalıtna alının 18 kişinin 7'si tutuklandı.



Siverek Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 24 kişiden 9'u, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 15 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 17 Aralıkta Şirinkuyu Mahallesi'nde gece toplanan bir grup, izinsiz gösteri yapmıştı. Göstericiler barikat kurdukları yoldan geçen araçları taşlamış, trafik lambalarını tahrip etmiş, MHP ilçe teşkilatının camlarını kırmıştı.



Bulanık'ta 7 kişi tutuklandı



Muş'un Bulanık ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruptan polise mukavemette bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 18 göstericiden 7'si tutuklandı.



15 Aralık'ta 2 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı izinsiz gösteriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polise mukavemette bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişi, Cumhuriyet Savcılığı tarafından sorgulandı. Zanlılardan 1'i savcılıkça serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen 7'si tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevine gönderildi. Göstericilerden 10'u da serbest bırakıldı.



Muş'un Bulanık ilçesinde 15 Aralıkta, DTP'nin kapatılmasını bahane eden bir grubun gösterisinde Kemal Aycan ile Nejmi Oral, bir esnafın ateş açması sonucu hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

