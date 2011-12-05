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İzinsiz gazetecilik yaptı!

Kendine ait internet sitesinde Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraflarını izinsiz yayımladığı iddiasıyla Helin Avşar'ın 1 yıla kadar hapsi istendi.

05 Aralık 2011 02:00


T24 - Kendine ait internet sitesinde Anadolu Ajansı'nın haber ve fotoğraflarını izinsiz yayımladığı iddiasıyla Helin Avşar'ın 1 yıla kadar hapsi istendi.





Bugün gazetesinin haberine göre ilk duruşmada Avşar, mahkeme hakiminden "Suçsuzum uzlaşma istemiyorum, beraatimi istiyorum" dedi. Söz konusu sitenin kapandığını belirten Avşar, mahkemede şu ifadeyi verdi:


"Söz konusu sitede üniversite öğrencileri stajyer olarak çalışıyorlardı. Onlar benim bilgim dışımda başka bir ajansa ait haberleri alıp kullanmışlar. Ayrıca yaklaşık iki yıl öncede davaya konu olan siteyi kapattım. Stajyerlerin adresleri yok. Araştırıp öğrenebilirsem bildireceğim. Suç işlemeye kastım yoktur. Müştekiye ait yüklenen haberlerden bilgim yoktur."


Davaya müşteki olarak katılan ajansın avukatı, ise "5846 sayılı kanuna muhalefet etmiştir davacıyız cezalandırılsın" dedi. Mahkeme hakimi Helin Avşar'ı duruşmalardan verasette tutuğu dava sonrası dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



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