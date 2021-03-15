İzinsiz asılan "Love Erdoğan" pankartlarını kaldıran Efes Selçuk Belediyesi, ilçeyi "Tek Sevdamız Atatürk" afişleriyle donattı

İzmir'in Selçuk ilçesinde AKP ilçe başkanlığı tarafından ilçenin farklı noktalarına konulan "Love Erdoğan" afişlerinin belediye tarafından kaldırılmasının ardından "Tek Sevdamız Atatürk" afişleri konuldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel sosyal medya hesabından ilçeye asılan Atatürk afişlerini, ''Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğiz...’' sözleriyle paylaştı.

ABD'deki "Stop Erdoğan" yazılı reklamlara karşı hazırlanan "Love Erdoğan" pankartları Selçuk ilçesinde gerginlik yarattı. AKP İlçe Teşkilatı tarafından, izin alınmadan Selçuk'un farklı noktalarına yerleştirilen pankartlar belediye ekiplerince indirildi. AKP Selçuk İlçe Başkanı Selim Girbiyanoğlu, Belediye Bakanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e seslenerek, "19 yıldır Cumhurbaşkanımızın arkasında duran milletimizle beraber bizler de aynı şekilde durmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza sevgimizi belirttiğimiz bu görselleri Selçuk Meydanlarında kaldırmak ancak cesedimizi çiğnemekle mümkün olur"’ dedi.

TIKLAYIN - AKP ilçe başkanından İzmir Selçuk'ta 'Love Erdoğan' pankartlarının kaldırılmasına tepki: Cesedimizi çiğnemekle olur