İzin yasağı kalkan memura turizmcilerden 'ek indirim kampanyası'

Kamuda izin yasağının kaldırılmasının ardından turizmciler taleplerde artış olduğunu, ağustos ve eylül döneminde yaklaşık 300 bin kişinin tatil satın alınmasının beklendiğini ifade etti. Erken rezervasyon döneminde uygulanan indirimlerin tekrar kullanılamayacağını belirten turizmciler, ek indirim kampanyası için çalışma başlattıklarını aktardı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yasak döneminde tur operatörlerinin ortalama yüzde 10 iptal aldıklarını belirterek, "Münferit satın almalarla birlikte yaklaşık 300 bin kişi tatilini iptal etti. Bu kişilerin ağustos ve eylül döneminde tekrar satın alma yapacağını düşünüyoruz" dedi.

"Mağduriyet oluşmayacak"

Erken rezervasyonla tatil satın alanlara aynı fiyatların uygulanamayacağını belirten Ayık, şu ifadeleri kullandı:

"Biz izin iptaliyle birlikte hiçbir kesinti yapmadan iadeleri gerçekleştirdik. Bu dönemde tatil alan diğer kişilere adaletsiz bir durumun oluşmaması için mevcut fiyatlar üzerinden bir satış gerçekleştirilecek. Ancak fiyatlarda ciddi artış olmadığı için büyük bir mağduriyet oluşmayacak."

Yasağın kalkmasıyla birlikte yoğun bir talep akışı başladığını belirten Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan da, "Fiyatları aşağıya çekemeyeceğiz ancak kamu personeline ek indirim kampanyası için otellerle görüşmelere başladık" ifadelerini kullandı.