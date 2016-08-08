Kamu personelinin izin yasağı kalktı; Kurban Bayramı tatili 9 gün olabilir

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 18 Temmuz’daki Başbakanlık Genelgesi’yle kamu personelinin izinleri iptal edildi. 21 günlük iptalin ardından, Bakanlar Kurulu toplantısı çıkışında basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yıllık izinlere yönelik yapılan iptal uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Kurtulmuş, Eylül ayındaki Kurban Bayramı tatilinin de 9 gün olabileceğini ifade etti.

Hacca gidenler izin yapabilecekti

Darbe girişiminin ardından kamu personelinin yıllık izinleri iptal edilmiş, izindeki personel de göreve çağrılmıştı. Yıllık izinleri iptal edilen kamu personelinden yalnızca hacca gidecekler izin kullanabilecekti.

Bakanlar Kurulu’nun ardından düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, bir gazetecinin “Kamu çalışanlarının merakla beklediği bir karar, beklenti vardı. İzin yasağı ne zaman kalkacak, karar alındı mı? Kurban Bayramı yaklaşıyor, uzatılması gündemde mi?” sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Bugün itibariyle kamu görevlilerinin izin yasağı kaldırılmıştır. Bu yasak memurlarımızı zor durumda bırakmak için değil. Kurban Bayramı tatili büyük ihtimal 9 gün olacak”