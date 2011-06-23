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Yaşam

'İzin verin kızlarım ölsün'

Hindistan'da yaşayan Saba ve Farah Shakeel adlı yapışık ikizlerin babası Muhammed Shakeel, kızlarının ölmesine izin verilmesini istiyor.

23 Haziran 2011 03:00

T24 - Hindistan'da yaşayan Saba ve Farah Shakeel adlı yapışık ikizlerin babası Muhammed Shakeel, kızlarının ölmesine izin verilmesini istiyor. 

'İzin verin kızlarım ölsün'

Başlarından yapışık 15 yaşındaki kızlarının çok acı çektiğini söyleyen baba, tedavi masraflarını karşılayamadığını ve bu nedenle kızlarının acı çekmesine dayanamadığını belirtiyor.

Haftada sadece 65 euro (150 TL) kazanan Hindistanlı baba, sekiz kişilik ailesini geçindirmekte çok zorlandığını ifade ediyor.

Beş yıl önce Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Abu Dabi Emirliği'nin Veliaht Prensi'nin yardımıyla çok sayıda önemli uzmana gösterilen ikizler, ameliyatın eşiğine gelmişlerdi.

Ancak altı aşamadan oluşan ve her aşamasında yüzde yirmi oranında ölüm riski bulunan ameliyat dizisine kızların babasından izin çıkmamıştı. Baba, kızlarının şiddetli baş ağrıları çektiğini, konuşma yeteneklerinin de giderek bozulduğunu söylüyor.

Beyinlerindeki çok önemli bir kan damarını paylaşan ikizler aynı böbreği paylaşıyor.

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