İzin gününde torpille oynayan asker, parmaklarını ve gözünü kaybetti

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde hava değişimi için izinde olan bir asker oynadığı torpilin patlaması sonucu yaralandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Hatay’da askerliğini yapan Cafer Ç. (21) , hava değişimi izniyle geldiği Pazarlar ilçesine bağlı Sofular köyündeki babaevinde demir borunun içine sıkıştırdığı torpilin patlaması sonucu sağ gözünü ve sağ elinden üç parmağını kaybetti.

Ailesinin sağlık ekiplerine ve jandarmaya durumu haber vermesiyle önce ambulansla Gediz Devlet Hastanesine getirilen genç, hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle daha sonra Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.