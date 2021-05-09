İzin belgesi bahanesiyle toplanan e-Devlet şifreleri ile sendikalı işçiler tespit edildi

Bursa'da 460 kişinin çalıştığı “Atılım Desen” adlı şirkette, işveren sokağa çıkma yasağında kullanılmak üzere izin belgesi vereceğini söyleyerek çalışanlardan e-Devlet şifresi topladı. Bu şifrelerle sendikaya üye olan işçileri tespit edip, baskı yaptığı ortaya çıktı.

Kestel'de bulunan işletmede çalışan işçiler, düşük ücret ve baskılar nedeniyle Türk-İş’e bağlı TEKSİF Sendikası’na üye oldu. Kısa sürede toplusözleşme imzalamak için gerekli olan çoğunluğu sağlayan sendika, Çalışma Bakanlığı’na yetki başvurusu yaptı. Ancak bunu engellemek isteyen işveren, farklı bir yola başvurdu.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, TEKSİF, sonrasında yaşananlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bu süreçte işveren ve işveren vekilleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle çalışma izin belgesi çıkaracaklarını söyleyerek işçilerin e-Devlet şifrelerini topladı. Kısa bir süre sonra işverenin asıl amacının başka olduğu ortaya çıktı.

Toplanan e-Devlet şifrelerinin esasında, hangi işçilerin sendikaya üye olup olmadığının tespit edilmesi için kullanıldığı ortaya çıktı. İşçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yapılırken kadın işçilerden Serap Yumuşak’a da 7 Mayıs’ta işbaşı yaptırılmadı. Daha önce de sendikal faaliyet yürütüldüğü süreçte bir işçi, güvenlik görevlisi tarafından içeriye alınmamıştı.”

Üretim durduruldu

İşverenin bu tutumu karşısında mesaide olan işçiler de üretimi durdurarak arkadaşları Serap Yumuşak’a destek verdi. TEKSİF Sendikası Bursa Şube Başkanı Nihat Şeker, işçilerin anayasal haklarını kullandıklarını, ancak işveren ve vekillerinin işçilerin bu tercihine saygı duymayarak baskı kurduğunu söyledi. Buna sessiz kalmayacaklarını belirten Şeker, “İşyerindeki yasadışı uygulamalar Türk Ceza Kanunu’na göre suçtur. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağız. Burada toplusözleşme imzalanana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.