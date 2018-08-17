İzin alamayan müftülük personeli dehşet saçtı: 5 ölü, 2 yaralı (3)

SALDIRIDAN SON ANDA KURTULDU

Erzincan\'ın Tercan ilçesinde, Müftülük personeli Fatih Aslan\'ın saldırısından Tercan Kaymakamlığı\'nda Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında görev yapan Bekir Derebaş\'ın son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

Bekir Derebaş, \"Evrak bürosunda bir arkadaş vardı, olay nasıl oldu bilmiyorum ama ben içeriye girdiğimde 3 el ateş etti. Sonra döndü bana ateş etti ve vaizin odasına gidip onu vurdu. Sonra bir kaç arkadaşımız vardı onlara ateş etti. Gerisini hatırlamıyorum. Ben son anda içeriye girdim ve canımı kurtardım\" dedi.



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