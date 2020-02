İZEV Vakfı engelli  bireylerin yaşam hakkı için dünyanın en büyük pankartını açtı

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) ‘Yaşam Hakkı –Duvar’ şarkısıyla başlattığı farkındalık seferberliğini sürdürüyor. Engelliler Haftası kapsamında Sarıyer\'de düzenlenen yürüyüşte bir haftada hazırlanan dev bir pankart taşındı.



İZEV Vakfı Engelliler Haftası kapsamında \'Yaşam Hakkı\' için yürüyüş düzenledi. Dünyanın en uzun pankartının taşındığı yürüyüşe \'Yıkılmak zorunda olan zihinlerdeki duvar\' diyen yüzlerce vatandaş katıldı. Yürüyüşte taşınan ve bir haftada hazırlanan dev pankartta, onların hayatın her yerinde var olabileceklerini içeren 10 önemli mesaj yer aldı.



DUVAR ŞARKISIYLA YÜRÜDÜLER

Yaşam hakkı için farkındalık mesajı içeren ‘Yaşam Hakkı Duvar- (Another Brick In the Wall) şarkısıyla yürüyen yüzlerce kişi sosyal medyada milyonlarca izlenen duvar şarkısıyla yürüdü. Yaşam hakkını isteyen farklı bireylerin haykırışı, yaşam köyü kurulmak için yola çıkılan İZEV projesinin bir devamı.



İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) Sarıyer Belediyesi\'nin de desteği ile bir rekora imza attı. Engelliler Haftası\'nda ötekileştirmeye karşı özel çocukların sesini duyurmak için dünyanın en büyük pankartı açıldı. Engelliler alanında çalışan STK\'lar, sivil inisiyatifler ve \'farkındalık\' için alanda olan bireylerin katılımıyla 500 metrelik bir pankart üzerine yerleştirilen talepler ve mesajlar toplumun her kesimi ve her yaş grubundan bireyle 1 km taşındı.

PANKARTTA YER ALAN BAŞLICA MESAJLAR

Pankartta, \"Engelsiz Eğitimde\"; Spor ve Yaşam Yarışında\"; \"Üretimde ve Teknolojide\"; Barış Dolu Savaşsız Bir Hayatta\"; \"İstismar ve Ayrımcılığa Karşı Duruşta\"; \"Sosyal Güvenlikli Yaşamda\" \"Hayatın Her Yerinde Biz de Varız\"; \"Yaşam Hakkı İçin Zihinlerdeki Duvarı Kaldıralım\" gibi mesajlar yer aldı.



“ÖNEMLİ OLAN ZİHİNLERİMİZDEKİ DUVARIN KALDIRILMASI”

Etkinlikte konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Şu an içinde bulunduğumuz durumda önemli olan, zihinlerimizdeki duvarın kaldırılması. Onları da yaşama ortak etmeliyiz. Bu sorumluluğu yerine getirirsek arada duvar kalmayacak. Onlar ayrı yol, ayrı park istemiyorlar. Aynı yolları, aynı parkları hep beraber kullanmak istiyorlar” diye konuştu.

Projenin mimarları İZEV Vakfı Merve Kılıç ve Hakan Kural bu etkinliğin farklı bireylerin sesi olmasını ve zihinlerdeki duvarın yıkılarak yaşam köyü projelerini Yaşam Hakkı Duvar şarkısıyla desteklenmesi çağrısını yaptılar.

Kliplerinin izlendikçe hedeflerine yaklaştıklarını belirten gençler, etkinlikte zihinlerdeki duvarı temsilen balyozlarla yıktılar. Vakıf böylelikle, klibin izlenmesi ve bilinirliğinin artacağını; klibin temsil ettiği ‘Hayvanlar ve Biz’ farkındalık fotoğraf sergileri ile ülkemiz ve dünyada bilenen bir farkındalık projesinin tüm dünyaya çıkartılmış olacağını amaçlıyor. Bu sergi çalışmasında yer alan farklı bireyler, modellik yaparak, acıyarak değil alkışlanarak etkin bir marka projede yer alabileceklerini ifade edebilmektedirler. Proje gelirlerinin destekleyeceği Yaşam Köyü projesinin de önümüzdeki yıl içinde başlaması öngörülmektedir.



