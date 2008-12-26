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İzel sahneye yüzünde tülle çıkacak

Cilt probleminden ağır bir operasyonla kurtulan İzel, yılbaşı programına özel bir aksesuvarla çıkacak.

26 Aralık 2008 02:00

Cilt probleminden ağır bir operasyonla kurtulan İzel, yılbaşı programına özel bir aksesuvarla çıkacak.

10 yıl boyunca uğraştığı cilt probleminden ağır bir operasyonla kurtulan İzel, izler tam olarak geçmediği için yılbaşı programına özel bir aksesuvarla çıkacak. İzel, sahnede yüz bölümü tüllü bir şapka takacak.

Duruma özel aksesuvar

Yıllarca ciddi cilt problemleriyle yaşayan İzel, iki hafta önce ameliyat masasına yatmıştı. Yüzünü özel bir işlemle kazıtan sanatçıya operasyon sonrası 21 gün evden çıkış yasağı getirilmişti. Olası bir enfeksiyonun önüne geçmek için alınan önlem işe yaradı, İzel kısa sürede kendini toparladı. Evden dışarı attığı adımsa hayli görkemli olacak. Çünkü sanatçı, yeni yıl gecesi bir kulüpte sahne alacak. Ancak yüzündeki izler tam olarak silinmediği için kıyafetini özel bir aksesuvarla tamamlayacak.

Sahnede nostalji rüzgarı

Operasyonunun başarılı geçtiğini ancak alerjik bir reaksiyon ortaya çıkmaması için uzun süre odasına birkaç aile yakını dışında kimsenin giremediğini belirten İzel, "Sağlığıma çabuk kavuştum. İzler de tahminimden hızlı siliniyor" dedi. Ancak hızlı iyileşme sürecine rağmen yılbaşına kadar tamamen düzelmesi imkansız olduğundan, İzel özel aksesuvarlardan yardım alacak. Ön kısmı tüllü bir şapka takacak olan sanatçı, bu aksesuvarıyla sahnede nostalji rüzgarı estirecek.

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