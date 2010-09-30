-İZDSO YENİ SEZONUNU 8 EKİMDE AÇIYOR İZMİR (A.A) - 30.09.2010 - İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2010-2011 sezonunu, 8 Ekim Cuma akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosunda Klazz Brothers ve Küba Perküsyon Grubu eşliğinde vereceği konserle açacak. İZDSO'nun, dünyaca ünlü bestecilerin klasik eserlerini ''Senfonik Salsa'' adlı çalışmalarında farklı yorumlayan Alman müzisyenlerden oluşan Klazz Brothers üçlüsüne eşlik edeceği konseri, İZDSO şefi ve Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı yönetirken, konserin sunumunu Ebru Akel, üstlenecek. İZDSO'nun yeni sezon programı, şef Yazıcı, İZDSO Müdürü Akgün Çavuş, Müdür Yardımcısı Ender Ünal, yönetim kurulu üyeleri Tolga Alpay ve Ozan Akkol'un katıldığı, Hilton Oteli'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Program hakkında bilgi veren İZDSO Müdürü Çavuş, sezon programının büyük titizlikle hazırlandığını belirterek, ''Amacımız, bir önceki yıldan bir adım ileri gitmek'' dedi. Sezon boyunca sanatseverlerin dünyaca ünlü solist ve şefleri dinleme olanağı bulacaklarını, bu yıl daha fazla sayıda Türk bestecilerin eserlerine yer verdiklerini ifade eden Çavuş, bu yıl eğitim konserlerine de ağırlık vereceklerini ve geleceğin dinleyicilerini hazırlamak adına 20 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Akgün Çavuş, İZDSO'nun sosyal sorumluluk projeleri kapsamında köy, hastane, okul, bakım ve ıslah evlerinde verdiği konserlerin bu yıl da devam edeceğini söyledi. Şef İbrahim Yazıcı da sanatseverlerin bu yıl dünyaca ünlü isimlerin yanı sıra, ileride isminin duyulacağına emin olduğu çok yetenekli gençleri de dinleme olanağı bulacaklarını söyledi. İzmir'de havanın sıcak olması nedeniyle açılış için açık hava mekanlarını tercih ettiklerini ifade eden Yazıcı, kapalı mekan açılışlarının, 15 Ekimde Hikmet Şimşek anısına verilecek konserle olacağını söyledi. Yazıcı, sanatseverlerin bu konserde Rodrigo'nun gitar konçertosunu çalacak olan İzmirli genç müzisyen Sinan Kurşun'a özellikle dikkat etmeleri tavsiyesinde bulundu ve ''Bugüne kadar dinlediğim en iyi yorum'' ifadelerini kullandı. İzmir Adnan Saygun Sanat Merkezinin (AASSM) açılışının ardından, konserlerini bu mekanda vermeye başlayan İZDSO, bu yıl da cuma akşamları müzikseverlerle AASSM'de buluşacak, aynı mekanda perşembe günleri ise eğitim konserleri verilecek. İZDSO, bu yıl küçük ve büyük olarak iki yaş grubuna göre repertuvar kullanacağı eğitim konserlerinde, 20 bin çocuğu AASSM'de çok sesli müzik ve enstrümanlarla tanıştırmayı amaçlıyor. -PROGRAM- İZDSO, bu sezon rutin konserlerinin yanı sıra, diğer sanat kurumlarıyla işbirliği içinde ortak konserlere ya da özel günler için farklı repertuvarlar içeren renkli konserlere imza atacak. İzmirliler, dünyaca ünlü viyolonsel sanatçısı Benjamin Wallfisch'i, babası orkestra şefi Benjamin Wallfisch yönetiminde dinleme olanağı bulurken, 29 Ekim özel konserinde şef Betin Güneş yönetiminde sevilen Türk müziği eserlerini, İZDSO ve İzmir Sanat Çoksesli Korosu'ndan dinleyecek. Bu sezonun bir başka önemli konuğu piyanonun ünlü solistlerinden Michele Campanella olacak. Campanella 5 Kasımda İzmirlilerle buluşacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Konseri'ni İzmir Devlet Opera ve Balesi korosuyla hazırlayan İZDSO, Sabri Tuluğ Tırpan'ın ''Kahraman Türk Kadınları'' adlı eserinin dünya prömiyerine imza atacak. 6 Kadının solist olarak yer alacağı konserde, 4 opera sanatçısına, Sertab Erener ve Zara eşlik edecek. Sezon içinde Çaykovski ve Mahler haftalarında bu bestecilerin eserlerini seslendirecek İZDSO, bu sezonda Güney Kore ve Yunanistan haftaları adı altında, Güney Kore ve Yunanistan'dan gelecek şef ve solistlerle çalışacak. İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) ile ortak hazırlanan programda da İzmirli sanatseverler, senfoni eşliğinde tango dinlemenin keyfini yaşayacak. İZDSO, bu sezonun ikinci dünya prömiyeriniyse 29 Nisanda yapacak. BBC için belgesel müzikleri de yapan besteci ve şef Paul Lewis'in konuk edileceği özel konserde, Lewis'in Çin'den ayrılan ve Türkiye'ye yerleşen Kırgızların anlatıldığı ve Berlin Film Festivali'nde en iyi müzik ödülünü alan belgesel için yazdığı eser, dünyada ilk kez bir orkestra tarafından seslendirilecek. İZDSO, sezonu 27 Mayıs 2011'de şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, piyanoda Rüya Taner'in solist olarak yer alacağı konserle kapatacak.