-İZDSO İNGİLİZ BABA-OĞULU AĞIRLIYOR İZMİR (A.A) - 21.10.2010 - İzmirli sanatseverler, farklı konserlerin, sempozyumların, sergi ve atölye çalışmalarının da renk kattığı, yoğun programlı bir hafta geçirecekler. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), bu hafta dünyaca ünlü İngiliz baba-oğul Wallfisch'leri konuk edecek. Konak Belediyesinin işbirliğiyle yarın akşam Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenecek konserde, orkestrayı Benjamin Wallfisch yönetecek, konserin solistliğini babası viyolonsel sanatçısı Raphael Wallfisch üstlenecek. İZDSO, konuk şef ve solist Wallfisch'lerle birlikte Prokofiev'in viyolonsel ve orkestra için senfonisiyle Dimitri Shostakovich'in 11 numaralı senfonisini seslendirecek. -İZDOB'DAN ''KUĞU GÖLÜ'' HAFTASI- İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), geçtiğimiz hafta İzmir prömiyerini yaptığı ''Dudaktan Kalbe'' operasının ardından, bu hafta Çaykovski'nin ''Kuğu Gölü Balesi''ni, yeniden izleyiciyle buluşturacak. ''Kuğu Gölü'', İZDOB'un Elhamra Sahnesinde bu akşam, 23 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te ve 26 Ekim Salı akşamı sanatseverlerin karşısında olacak. Gendinimas Taranda'nın sahneye koyduğu klasik balenin başyapıtlarından olan Kuğu Gölü, Marius Petipa-Lev İvanov koreografisiyle sahnelenecek. Burcu Sürmeli, Kıvanç Ekin, Tolga İyiuyarlar, Timur Varlıklı, Barış Türksever, Aslı Çilek, Burcu Olguner, Sertan Yetkinoğlu, Hande Gürsel ve İldem Kocakuş'un başlıca rollerini üstlendikleri Kuğu Gölü, klasik balenin başyapıtları arasında kabul ediliyor. İZDOB, minik izleyiciler için 24 Ekim Pazar günü saat 11.00'de ''Sihirli Dünya'' isimli çocuk oyununu sahneleyecek. -İZDT'DE BU HAFTA- İzmir Devlet Tiyatroları (İZDT), bu hafta 4 salonda 5 oyunla perdelerini tiyatroseverler için açacak. İZDT'nin Konak Sahnesinde hafta boyunca ''Ölüm Öpücüğü'' adlı oyun sahnelenecek. Simon Williams'ın aynı adlı eserinden Şükran Yücel'in çevirdiği oyunu, Tayfun Eraslan yönetiyor. Gerilim tarzındaki oyun, farklı kurgusuyla izleyenleri iki saat boyunca etkisi altına alıyor. Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi, yine hafta boyunca ''Çok Bilen Çok Yanılır'' ile perdelerini açacak. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı, Yılmaz Öğüt'ün günümüze uyarladığı ve Doğan Yağcı'nın yönettiği oyunda, çeşitli hilelerle insanları aldatan Maraş hakimi Azmi Efendi'nin sonunda kendi kazdığı kuyuya düşmesi mizahi dille anlatılıyor. Müzikleri Cem İdiz'e ait oyunda dekorları Yıldız İpeklioğlu, kostümleri ise Ebru Çulpan hazırladı. Karşıyaka Oda Tiyatrosu, 26 Ekim Salı ve 27 Ekim Çarşamba akşamları ''Yoksun'' adlı oyunu izleyiciyle buluşturacak. Oyunda Sudan'da yaşanan büyük açlık felaketinin simgesi haline gelen ''Sudanlı kız ve Akbaba'' fotoğrafını çeken, Güney Afrikalı Kevin Carter'ın yaşamında kesitler ve kendiyle hesaplaşması anlatılıyor. Konak Melek Ökte Sahnesinde de yarın ve 23 Ekim Cumartesi akşamları ''Yoksun'' sahnelenirken, 24 Ekim Pazar günü minik izleyiciler için ''Sakarca'' adlı çocuk oyunu, hafta boyunca da geçen sezonun başarılı oyunlarından ''Bavul'' sahnelenecek. Seyahat dönüşünde havaalanında bavulları karışan bir kadın ve erkeğin öyküsünü anlatan oyunu Sam Bobrick kaleme aldı, Metin Oyman yönetti. -ETKİNLİKLER, SERGİLER- Fransız Kültür Merkezi, Serbest Mimarlar Derneği ve DEÜ Mimarlık Fakültesinin düzenlediği konferans, ünlü mimar Paul Andreu'yu İzmirlilerle buluşuyor. 2007 yılında, 12 yıllık bir çalışmanın ardından bitirilen, 300 milyon Avroya mal olan 220 bin metrekarelik Pekin Operası'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda esere imza atan 72 yaşındaki Andreu, bugün saat 18.00'de DEÜ Sabancı Kültür Sarayında İzmirlilerin karşısına çıkacak. İzmir, dünden başlayarak ''Disney On Ice'' gösterisine ev sahipliği yapıyor. Disney'in birçok kahramanını buz üzerinde izleme fırsatı sunan ''Disney On Ice'', 24 Ekim Pazar gününe kadar 5 gösteriyle İzmirlilerin karşısında olacak. AKM, 2002 yılında Riva'da kurulan Cam Ocağı sergisine ev sahipliği yapıyor. ''Cam Ocağı Ege'de'' adlı sergide, Türk cam sanatçılarıyla, eğitim vermek üzere gelen uluslararası ustaların eserlerinin birlikte yer alacağı toplam 44 sanatçının eserleri sergileniyor. Çağdaş cam sanatı içinde yer alan 4 ana disiplin olan ''Sıcak Cam'', ''Alevle Çalışma-Boncuk'', ''Füzyon-Kalıpla Şekillendirme'', ''Soğuk Cam'' tekniklerinin hepsine ait eserler, sergide İzmirlilerin beğenisine sunuluyor. Sergi, 24 Ekim Pazar gününe kadar açık kalacak. Ege Üniversitesi 50. Yıl Köşkünde bugün saat 17.30'da Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Seda Ağırbaş, ''Avrupa Resminden Örneklerle Mitolojik Öyküler'' konulu sunum yapacak. Samsun Sanat Tiyatrosu, yarın ve 23 Ekim Cumartesi akşamı, AKM Yunus Emre Salonunda ''Satılık Mahalle'' adlı oyunu sahneleyecek. Pop müziğin sevilen ismi Murat Boz, bu akşam İzmir Ooze Venue'de hayranlarıyla buluşacak. Sanatseverler, hafta boyunca, Fransız Kültür Merkezi Sergi Salonunda Su Yücel'in son dönem eserlerinden derlenen ''Suyun İçinden'' adlı resim sergisini gezebilecek. İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesinde ise Raif Yazıcı'nın resim sergisi, yine 24 Ekim Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek. AKM Sanat Galerisi, 25 Ekim Pazartesi gününden itibaren, Ahmet Gürel ve Hanri Benazus'un arşivlerinden derlenen ''Atatürk Aramızda'' fotoğraf sergisine ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, şef Celal Vural yönetiminde AKM Adnan Saygun Salonunda yarın akşam konser verecek. Konserin solistliğini Çetin Akdeniz üstlenecek.