-İZDOB ''DUDAKTAN KALBE'' İLE PERDELERİNİ AÇIYOR İZMİR (A.A) - 08.10.2010 - İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), yarın Çetin Işıközlü'nün ''Dudaktan Kalbe'' operasının İzmir prömiyeriyle perdelerini açacak. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan operayı Nevin Atik sahneye koyarken, orkestrayı ve koroyu Ali Hoca yönetecek. Dekor ve kostümleri Seyhan Atamer, koreografisi Şebnem Şenel Akın, ışık tasarımı Oktay Kanca tarafından hazırlanan üç perdelik operada, Lamia karakterini Eylem Demirhan Duru ile Şebnem Arfaei Zarandi, Kenan karakterini ise ''Aşk-ı Memnu'' operasındaki ''Behlül'' karakteriyle İzmirli sanatseverlerin beğenisini kazanan Oğuz Çimen canlandıracak. Dünya prömiyeri 6 Şubat 1997'de yapılan eser, geçen sezon Mersin'de sahnelenmesinin ardından ilk kez İzmirli sanatseverlerin karşısında olacak. ''Dudaktan Kalbe'' yarın yapılacak prömiyer sonrasında, bu ay içinde 12 Ekim Salı ve 14 Ekim Perşembe akşamları yeniden izleyiciyle buluşacak. İZDOB Müdürü Aytül Büyüksaraç, çok emek vererek hazırladıkları eserin özellikle genç solistleriyle dikkati çektiğini belirterek, seyirciden olumlu tepkiler alacaklarını söyledi. İZDOB olarak repertuvarlarına her yıl Türk bestecilerden bir opera ve bir bale almaya özen gösterdiklerini ifade eden Büyüksaraç, ''Amacımız hem yazılmış olan eserleri değerlendirmek, hem de yeni eserler yazılmasını motive etmek. Genç bestecilerin ve şeflerin yetişmesini çok arzu ediyoruz'' diye konuştu. Eseri sahneye koyan Evin Atik'in isteğiyle, operadaki karakterlerin yaşlarına uygun solistlerden seçildiğini belirten Büyüksaraç, genç ve gelecek vadeden isimlere yer verme olanağı bulduklarını, aynı zamanda genç kadronun operaya dinamizm kazandırdığını kaydetti. ''Dudaktan Kalbe''nin çağdaş bir yorumla sahnede olacağını belirten Büyüksaraç, izleyicilerin sadece eserin anlatıldığı dönemde değil, bugün de karşılaşılabilecek bir öyküyü izleme olanağını bulacaklarını söyledi Büyüksaraç, Türk bestecilerin eserleri kapsamında sahneye koyacakları ''Kösem Sultan'' balesinin hazırlıklarının ise devam ettiğini söyledi.