İzdivaç'ta Halk Müziği Sanatçısı

Türk Halk Müziği Sanatçısı Huri Sapan, Zuhal Topal'in sunduğu İzdivaç programına katılarak ekran başındakileri şaşırttı.



Huri Sapan, programda kendisine bir eş arayan İsmail Bey'in taliplisi olarak canlı yayına katıldı. Bir türkü ile stüdyoya giren Huri Sapan'ın önce konuk olduğu sanıldı. Ancak, Sapan, bir çılgınlık yapmak istediğini ve 10 yıldır yalnız yaşadığını söyleyerek İsmail Bey'e talip olduğunu belirtti.



Daha önce 3 kez evlenen ve son olarak 1984 yılında yaptığı evliliğin 99'da bittiğini belirten Huri Sapan, "Çok monoton bir hayatım vardı. Bir çılgınlık yapayım dedim. Zuhal hanım da çılgın galiba. Bir yanına gideyim belki pozitif bir elektrik alarım dedim" şeklinde konuştu.



Oğlu çok kızmış



Bir oğlu olan Huri Sapan, futbolcu menajeri olarak çalışan oğlunun böyle bir programa katıldığı için kendisine çok kızgın olduğunu belirterek evliliğine karşı olmadığını ancak ekrana çıkma kararına kızdığını belirtti.



İsmail Bey şok oldu!



Huri Sapan'ı senelerdir dinlediğini ve konserlerine gittiğini söyleyen İsmail Bey ise hayranı olduğu sanatçının kendisine talip olmasına o kadar şaşırdı ki bir ara Huri Sapan'a 'Hayal Hanım' diye seslendi. Stüdyodaki ve ekran başındakileri çok güldüren bu dil sürçmesi üzerine Huri Sapan, zaman zaman bazı insanların kendisine bu şekilde hitap ettiğini söyleyerek İsmail Bey'i rahatlattı.



Bu arada Zuhal Topal ise, İsmail Bey'in bu küçük gafı için "Bir hayal gibi olduğunuz için hala inanamıyor gerçek olduğuna" diyerek konuğunu kurtardı.



İsmail Bey, "Senelerdir ben onu zaten dinliyorum. Rüyamda görsem inanmazdım. Ama Takdiri İlahi" diyerek şaşkınlığını anlatmaya çalıştı.



Romantik sorular



Çok heyecanlı olduğu gözlenen İsmail Bey, Huri Sapan'a romantik sorular yöneltti. İsmail Bey, "Hayatı gerçeklerle yüzleşerek mi yoksa sinema tadında mı yaşamayı tercih ediyorsunuz?, Hayatınız bir roman olsa ne olurdu? Yıllarca çekim yaptığınız yerlerde sizi izledim, konserlerinizde sizi dinledim. Yanıbaşınızdayım, siz bana öyle bir şey söyleyin ki hayal değilmiş gerçekmiş diyebileyim" şeklindeki sorularına yanıt aradı.



Bu arada İsmail Bey'in son sorusu ise stüdyodaki konuklar arasında gülüşmelere neden oldu. Kuşları çok seven ve 'Çapkın' isimli kuşunu stüdyoya getiren İsmail Bey, "Kuşu mu görmek ister misiniz?" diye sordu.

İsmail Bey, daha sonra kafes içindeki kuşu Çapkın'ı stüdyoya getirdi.



İkisi de 3 kez evlemiş



Daha önce kendisi de 3 kez evlenen İsmail Bey'in heyecandan konuşmakta çok zorlandığı gözlendi.



Huri Sapan, ilk görüşün önemli olduğunu ancak yüz güzelliğinin önemli olmadığını belirterek "Anlaşabilmek önemli. Yüzü güzel olanlarla evlendik 3 kere bir şey olmadı" dedi. İsmail Bey'in Kırklarelili olduğunu öğrenen Huri Sapan, biraz tereddüte kapılarak " Benim ilk eşim de oralıydı, son eşim de. Bilmiyorum. Kısmet tabi" diye konuştu.İkili, bugün başbaşa yapacakları sohbetin ardından yarın yeniden ekranda olacaklar.

