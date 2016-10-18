İzdivaç programlarından ‘centilmenlik’ anlaşması: Artık gelin-damat transferi yok

Evlilik programı sunucusu Zuhal Topal, diğer kanallardaki evlilik programlarıyla ortak bir karara varıldığını ve diğer programlarda adayların yer aldığı ve 'loca' diye tabir edilen bölümde yer alan gelin ya da damat adaylarının transfer edilmeyeceğini açıkladı.

Kanal yöneticilerinin bu anlaşmasını canlı yayında duyuran Topal, ekranda aynı konseptte program sunan Esra Erol, Zuhal Topal ve Seda Sayan'ın yayın yaptığı kanalların yöneticilerinin geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek bir centilmenlik anlaşması imzaladığını ve adayların rakip kanallardaki programlara transfer edilemeyeceğini açıkladı.

Reyting savaşı yaşanıyor

Topal, yaptığı açıklamada "Star Tv Genel Müdürü Ömer Özgüner ve diğer kanalların yöneticileri bir araya gelerek, ortak bir karar almışlar. Bundan böyle gelin ve damat adayları şu anda hangi kanalda taliplerini arıyorlarsa, taliplerini aramaya bulundukları programda devam edecekler" sözleriyle, yapılan centilmenlik anlaşmasını duyuran Zuhal Topal, "Bu anlaşma beni de çok mutlu etti. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Son iki yıldır evlilik programları arasından yaşanan reyting savaşı sebebiyle, sunucular birbirlerine canlı yayında sert sözler söylüyor, reyting getiren gelin ve damat adaylarının transfer edilmesi ve rakip programa parayla 'aday' çıkarıp itibar zedelemesi, kurmaca ilişkilerin yaşatılması gibi birçok skandal yaşanıyordu.