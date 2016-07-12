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İzdivaç programının gelin adayı Periscope'ta soyundu!

Solmaz isimli gelin adayının görüntüleri çok sayıda kişi tarafından izlendi

12 Temmuz 2016 19:15

Zuhal Topal'ın programında taliplerini ararken Seda Sayan'ın programına transfer olan Solmaz, periscope de soyunup dans etti.

FOX TV ekranlarında yayınlanan izdivaç programında talibini ararken sürpriz bir şekilde Seda Sayan ve Uğur Aslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli programa transfer olan gelin adayını Solmaz'ın periscopede soyunup dans ettiği görüntüler ortaya çıktı.
 
posta.com.tr'nin haberine göre; zaman zaman taliplerinin karşısında da dans eden Solmaz'ın videosu kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Seda Sayan'ın gelin adayının bu davranışından sonra ne diyeceği ise merak konusu.

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