İZDENİZ ile TDS anlaştı; İzmir'de seferler yeniden başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz ulaşımı hizmeti veren kuruluşu İZDENİZ A.Ş ile çalışanlarının örgütlendiği Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası (TDS) arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte 12 Temmuz’da başlayan grev sona erdi. Körfez gemileri saat 15.00’dan itibaren yeniden seferlere başlayacak.

Duvar'da yer alan habere gör İZDENİZ Genel Müdürlüğü iç körfezdeki seferlerin normal tarifeyle devam edeceğini, Yassıcaada seferlerinin Salı gününden, Foça ve Urla seferlerinin ise önümüzdeki hafta sonundan itibaren başlayacağını duyurdu. İmzalanan toplu iş sözleşmesine göre İZDENİZ bünyesindeki kara personelinin maaşına yüzde 12 oranında zam yapılacak.

Filosunu yenileyen İZDENİZ’in Uluslararası Gemi Sicili’ne kaydolması sonrası elde edilen Gelir Vergisi muafiyetiyle birlikte maaşları yüzde 25 oranında artan gemi adamı statüsündeki personel için kabul edilen zam oranı ise yüzde 5 oldu.