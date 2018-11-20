İZBAN'da grev tarihi belli oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de bir süredir toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten İZBAN Genel Müdürlüğü ile Demiryol-İş Sendikası yetkilileri, uzlaşamadı. Grev ilanını 13 Kasım\'da İZBAN\'ın Alsancak İstasyonu\'na asan sendika görevlileri, grev tarihini de belirledi. İZBAN\'da seferler, 10 Aralık\'ta durdurulacak.

İzmir\'de, Türk-İş\'e bağlı Demiryol İş ile İZBAN Genel Müdürlüğü yetkilileri arasındaki TİS görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından sendikaca grev kararı alındı. Grev ilanını 13 Kasım\'da asan sendika görevlileri, greve çıkılacak tarihi de belirledi. Buna göre, sendika tarafından 342 personelle birlikte 10 Aralık\'ta greve çıkılacak. Demiryol- İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, sözleşmenin, İzmir Büyükşehir Belediye işçilerini yakından ilgilendirdiğini belirterek, \"Ülkenin içindeki ekonomik durum belediye işçilerini de etkiliyor. Sözleşme geçen sene yapılmış olsa zaten bu seneki enflasyon oranından faydalanacaktır. Aziz Kocaoğlu, \'İzmir\'i kilitleyin\' diyor. İZBAN işçisinin maaşı ortadayken bu orana imza atmak mümkün değil. Bütün belediye birimlerinde ilave tediye ve sürüş gibi çeşitli tazminat hakları var. İzmir kamuoyunda İZBAN işçilerinin 7 bin maaş aldığına dair yalan bilgiler yayılıyor\" dedi.

\'BU ÜCRETLERE RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ\'

İZBAN işçisinin ne kadar maaş aldığını ve neler talep ettiğini bildirilerle anlatacaklarını kaydeden Ervüz, işverenin, çalışanları enflasyondan koruyacak öneride bulunmadığını savunarak, \"Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken ne varsa yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu ücretlere rıza göstermeyeceğiz. Geçinebilmek bir maaş almak için grev yapmaya zorlanıyoruz. 10 Aralık\'ta greve başlayacağız\" diye konuştu.

İZBAN\'da en düşük işçi maaşının bin 883 lirayken, en yüksek işçi maaşının ise sosyal haklar dahil 2 bin 389 lira olduğunu açıklayan Hüseyin Ervüz, 54 işçinin de asgari ücret aldığını söyledi.

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