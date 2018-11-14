İZBAN'da grev kararı alan işçiler uygun teklif gelene kadar sakal tıraşı olmayacak

Taylan YILDIRIM/İZMİR (DHA)- İZMİR Banliyö Sistemi A.Ş (İZBAN) ile yapılan toplu iş sözleşmelerinden sonuç alınmaması üzerine Alsancak İstasyonu\'na grev kararını asan Demiryolu İşçileri Sendikası, bu kez de metro çalışanları için basın açıklaması yaptı. Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, \"Metro çalışanı, şirketin çalışanına layık gördüğü elbiseye verdiği değer kadar değerli olduğunu bankamatiğe gidince de hissetmek istiyor. Biz metro işçisinin ücret adaletini sağlamak adına seyyanen zam talebinde bulunduk\" dedi. Sendika üyeleri de kendilerine uygun zam teklifi gelene kadar sakallarını kesmeme kararı aldı.

Demiryolu İşçileri Sendikası ile İZBAN A.Ş arasında 126 gündür devam eden toplu iş görüşmelerinden sonuç alınmaması üzerine sendika işçileri, dün (salı) İZBAN\'ın Alsancak İstasyonu\'na grev kararı asmıştı. İşçiler adına konuşan Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, bugün de metro ve tramvay çalışanları adına açıklama yaptı. Demiryol-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş işvereni arasında 437 kayıtlı üyeleri adına toplu iş görüşmelerinde 60 günün geride kaldığını belirten Hüseyin Ervüz, şunları söyledi: \"Bu sürede toplu iş sözleşme görüşmelerinde ücret ve ücrete bağlı maddelerde taleplerle teklif edilen arasındaki farklıklar nedeniyle uzlaşma sağlanamadı. Metro ve tramvay çalışanlarının birikmiş sorunları var. Çalışanlar dertli öncelikle geçim sorunu var. Metroda çalışan birinin dört kişilik ailesi için 3 bin 950 TL\'ye ihtiyaç duyduğu bir ortamda metroda trenleri ve tramvayları teknik olarak hazırlayan yolcu güvenliğini ve istasyon düzenini planlı bir şekilde yürüten 149 üyemiz bin 738 TL ücret alıyor. 102 çalışan da bin 837 TL ücret alıyor. Bu şartlarda İzmir trafiğinde araç süren sürücülerin gözünün yolda ancak beyninin yolda olmadığını tahmin etmek güç değil. Metro çalışanları İzmir halkına hizmet etmekten gurur duyuyor. Ancak bu grubun ücretlerinde iyileşme talep etmesi en doğal hakkı.\"

\'ELBİSEYE VERİLEN DEĞER KADAR DEĞER İSTİYORUZ\"

Ücret adaletinin sağlanması için seyyanen zam talebinde de bulunduklarını ifade eden Hüseyin Ervüz, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Metro çalışanı, üzerindeki elbiseye verilen değer kadar değerli olduğunu hissetmek istiyor. Biz metro işçisinin ücret adaletini sağlamak adına seyyanen zam talebinde bulunduk. Biz zam talebimizin açıklanan son 6 aylık enflasyon karşısında düşük kaldığını işverenin teklifimizi kabul ederse sıkıntı yaşayacağımızı düşündüğümüz sırada son 6 ayda yüzde 17.06 kayba yüzde 25 yıllık enflasyona rağmen yüzde 10 ücret artışı teklifi metro çalışanında hayal kırıklığı yarattı. İzmir metrosunda asıl işveren bilindiği üzere Büyükşehir Belediyesi\'dir. Büyükşehir Belediyemiz her zaman halkın sesine tercüman olduğunu düşündüğümüz CHP\'li bir belediye olduğunu üzülerek bir kez daha söylemek durumundayız. Ana muhalefet partisi meydanlarda ilan edilen enflasyonun halkın enflasyonu olmadığını her platformda söyleyen partidir. Ana muhalefet partisi asgari ücretin 2 bin 200 TL net olmasını talep etmekte. Biz buradan metronun 437 çalışanı adına sesleniyoruz. Bu teklifin yok hükmünde olduğunu metro çalışanına bir dil sürçmesiyle söylendiğini o nedenle metro işçisine yakışan teklifin en kısa zamanda sunulacağının açıklanmasını bekliyoruz. Yazdığımız talep mektubunun metro çalışanlarının tümünün imzasını taşıdığını ifade edebilmek için de yarından itibaren uygun teklif gelene kadar sakal tıraşı olmadan metro çalışanının işe gideceğini bildiririz.\"

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