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İZBAN'da arıza, vatandaşı mağdur etti

Kadir ÖZEN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN'da seferler, saat 08

05 Nisan 2018 13:01

Kadir ÖZEN- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, banliyö taşımacılığında hizmet veren İZBAN\'da seferler, saat 08.20\'de katener sistemindeki (enerji sağlayıcı sistem) arıza nedeniyle durdu. İşe gitmek için İZBAN\'a binen vatandaşlar, arıza nedeniyle otobüsü tercih edince bu kez duraklarda yığılma oldu.
İzmir\'de toplu ulaşımın omurgasını oluşturan, vatandaşların en çok tercih ettiği İZBAN\'da sabah işe gitme saatinde tren seferleri durdu. Saat 08.20\'de İZBAN\'a binen vatandaşlar, yaklaşık 20 dakika tren içinde bekletildi. Arızanın katener sistemden kaynaklandığı açıklandı ve yolcular vagonlardan indirildi. İstasyonlarda yoğun kalabalık yaşandı. İZBAN\'daki arıza nedeniyle vatandaşları otobüslere yöneldi. Duraklarda aniden yüzlerce kişi toplandı. Bu kez de otobüslerde yer kalmayınca, yolcular binemedi. Şemikler-Menemen tarafında, saat 08.50 itibariyle trenler hareket etti. Ancak bazı trenler hareket edemeyince ulaşım aksadı. Arızanın giderilmeye çalışıldığı bildirildi.

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