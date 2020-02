İZBAN ücret zammını geri çekti (2)

İŞÇİLERDEN SAZLI SÖZLÜ TEPKİ

İzmir\'de toplu ulaşımın yükünü taşıyan banliyö trenlerinde çalışan 343 personelin, önerilen ücret zamlarını kabul etmeyerek başlattıkları grev, sürüyor. Grevde 18\'inci gün biterken, İZBAN yönetimince önceki gün önerilen yüzde 26\'lık ücret zammının geri çekilmesi, işçiler tarafından sazlı sözlü tepkiye neden oldu. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi\'nde örgütlü bulunan işçiler, Alsancak Garı içerisinde bulunan sendika temsilciğinde saz çalarak türkü söyledi, işveren tarafından yapılan açıklamalara bu şekilde tepki gösterdi.

\'AÇIKLADIKLARININ 150 LİRA ALTINA RAZIYIZ\'

İşyeri Baş Temsilcisi Ahmet Güler, İZBAN tarafından açıklanan rakamların gerçek dışı olduğunu savunarak şunları söyledi:

\"Verilen rakamlar gerçek değil, gerçeği yansıtmıyor. İZBAN yönetimi her zaman olduğu gibi yine personeli kamuoyu önünde zor durumda bırakacak bir açıklama yaptı. 343 işçi adına İZBAN yönetimine çağrıda bulunuyorum. Açıkladığı rakamı işçiler her ay bankamatikten çekeceklerse, 150 lira altına bir bu sözleşmeyi imzalamaya hazırız. Yarın da trenlerin sefere çıkması için çalışma yapmaya hazırız. Ben makinist olarak görev yapıyorum. İZBAN\'ın teklif ettiği oranı kabul edersem 2 bin 900 lira olacak. Bunun için de yakacak yardımı, iş riski ve tüm sosyal haklarımız da var. Onun dışında başka bir şey almayacağız.\"

\'İSTEDİKLERİ ORANLARI AÇIKLADILAR\'

Özel Demiryolcuları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı aynı zamanda İZBAN makinisti olan Mücahit Yavuz da, 2010 yılında burada çalışmaya başladığını belirterek, şöyle dedi:

\"İlk işe başladığımız zaman 750 lira ücret alıyorduk. Şuanda her şey dahil bankamatikten çektiğim rakam 2 bin 400 lira. İşveren 4 bin 152 liradan bahsediyor. Biz 4 bin lira, 4 bin 500 lira istemiyoruz. Yakacak yardımı, aile yardımı, sosyal hizmet hakkı, kilometre tazminatı gibi tüm sosyal haklar da dahil istediğimiz rakam 3 bin 500 lira. Kalkıp da \'4 bin 500 lira verdik, kabul etmediler\' sözleri gerçeği yansıtmıyor. Buradaki çalışanları aç gözlülükle suçlamaları bizi üzüyor. Konunun kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Yetkililerin gerçekleri ortaya koyarak mantıklı makul çerçevede bizimle oturur görüşürler, grev sona erer. Biz haklı olduğumuz davada sonuna kadar gideceğiz.\"

\'GREV 5 DAKİKA BİLE UZAMAYACAK\'

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de yaptığı yazılı açıklamada, İZBAN yönetimi tarafından açıklanan rakamları eleştirerek, şunları söyledi: \"Açıklamaya göre ya sendikamız ve işçiler hesap yapmayı bilmiyor ya da hepimiz deliyiz. Yoksa 9 Aralık\'ta 3 bin 435 TL olarak açıkladıkları makinist maaşına, 27 Aralık\'ta yüzde 4 zam yaparak, 4 bin 152 TL\'ye ulaştıran işverenin teklifini, hepimizin kabul etmesi gerekirdi. İşverenin geri çektiği yüzde 26\'lık teklifle aslında yüzde 16 oranında bir zam teklif edildi. O zammı da işçiye çok görüp geri çekti. İZBAN işçisi dünyanın en önemli iş kollarından olan ulaşım sektöründe çalışıyor. İşçiler tehlikeli işçiler grubunda çalışıyor. İşçiler 7 gün 24 saat boyunca çalışıyor. İZBAN\'ın açıkladığı net gelirleri vermesi halinde bu grev 5 dakika daha uzamayacak\" dedi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)



