İZBAN işçileri greve gidiyor

İzmir'in şehir içi ulaşımında önemli payı bulunan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirilen, raylı sistemle yolcu taşıyan İZBAN'da, çalışanlara yapılan yüzde 20 ücret artışı teklifi kabul edilmedi.

TCDD'nin, İZBAN personeli için önerdiği ortalama yüzde 20'lik zam oranı için sandık kurarak oylama yapan Demiryol-İş Sendikası, sonucu aldı. Sunulan teklif için 326 işçi oy kullandı. İşçilerden 320'si teklifi kabul etmezken, 6 kişi ise onayladı. Çoğunluk greve çıkılmasından yana oy kullandı. Buna göre ilk seferini sabah saat 05.20'de yapan İZBAN'da, 10 Aralık Pazartesi günü, bu saatten itibaren grev başlayacak.

