İZBAN'ın sinyal kablolarını ikinci kez kestiler

İzmir'de raylı ulaşımı sağlayan İZBAN'ın sinyal kabloları iki ayda ikinci kez kesildi. Halkapınar-Aliağa arası seferler bir süre aksadı.

Kablolara zarar verilmesi nedeniyle Halkapınar-Aliağa arasında yaklaşık iki saat yapılamayan seferler yeniden başladı.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, "Sinyal kablolarının son iki ayda ikinci kez kesilerek iş göremez hale getirilmesi nedeniyle Halkapınar – Aliağa arasında ara verdiğimiz seferlerimiz, yeniden aktif oldu. Hat üzerindeki yoğunluk nedeniyle seyahatinizi, yaşanabilecek gecikmeleri dikkate alarak planlayınız" denildi.