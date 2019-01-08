İZBAN grevine 60 gün erteleme (3)

CHP İL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

İZBAN grevinin ertelenmesi, İzmir siyasetinde de polemik konusu oldu. AK Parti kanadı ve CHP\'den yapılan karşılıklı açıklamalar, yerel siyasette tansiyonu yükseltti.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İZBAN tartışmalarına, yaptığı yazılı açıklama ile dahil oldu. İZBAN grevinin alınan kararla sonlandırıldığını hatırlatan Başkan Yücel, \"İşçilerimiz kendilerine Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu\'nun sunduğu yüzde 30\'a kadar çıkarılan zam teklifini kabul etselerdi ve böylesine emrivakilere gerek kalmasaydı\" dedi. İZBAN grevinin ardından hem işçilerin hem de vatandaşların mağdur olmaması için çabaladıklarını vurgulayan Yücel, \"Gelinen noktada İzmirlilerin İZBAN\' a kavuşmuş olması sevindiricidir. Diliyoruz ki bundan sonraki süreçte İZBAN yönetimi ve sendika uzlaşır\" diye konuştu.

\'KAHRAMANLIK ÇIKARMA ÇABASI\'

İZBAN\' da grevin sona erdirilmesi ile ilgili AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci\'nin açıklamalarını da değerlendiren CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, \"İZBAN, Büyükşehir Belediyemizin ve hükümetin yüzde 50 ortaklığı ile yönetilen bir şirket. Bu grevin Cumhurbaşkanının kararı ile ertelenmesi üzerinden bile, AKP\'nin bir çıkar elde etmeye çalıştığını görmekten üzüntü duyuyoruz. AKP\'nin Büyükşehir Belediye başkan adayının açıklamalarını anlamakta güçlük çekiyoruz. İZBAN\'da çözüm için en çok çabayı kimin sarf ettiğini, grev bitsin, İzmir İZBAN\'a kavuşsun diye işçilere en yüksek teklifi kimin götürdüğünü bütün İzmir kamuoyu biliyor. Grevin ertelenmesi ile ilgili karardan Sayın Zeybekci\'nin kahramanlık çıkarma çabası gösteriyor ki; Zeybekci İzmir\'deki seçim kampanyasını polemik, suçlama ve kutuplaşma üzerine kurmuş. Bu eskimiş siyaset tarzına ne biz, ne de İzmirliler taviz vermez\" dedi.



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