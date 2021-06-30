İyzico kurucusu Tahsin Işın yaşamını yitirdi

Barbaros Özbuğutu ile birlikte 2013 yılında iyzico'yu kuran Tahsin Işın yaşamını yitirdi.

Türkiye'deki girişim ekosisteminin önemli isimleri arasında yer alan Tahsin Işın, 2020 yılının Eylül ayında Medium üzerinden yaptığı bir paylaşım ile birlikte sağlık sorunları nedeniyle iyzico'dan ayrıldığı açıklamıştı. "Güçlü biçimde geri dönmek için ayrılık kararı almak" isimli yazıda kansere yakalandığını belirtmişti.

Girişimci kimliğinin yanı sıra melek yatırımcı da olan Tahsin Işın kanserle olan mücadelesini kaybetti.

Tahsin Işın'ın 2013 yılında Barbaros Özbuğutu ile birlikte kurduğu iyzico, PayU tarafından satın alınmıştı.