İyot guatrdan koruyor!

Guatr hastaları için sofralarda iyotlu tuz tüketimi ve deniz kenarında sık yürüyüşler öneriliyor.



Türkiye’de, nüfusun yaklaşık yüzde 40’ında tiroit bezinin çeşitli hastalıkları görülüyor. Ve ülkemizde yaklaşık 20-30 milyon tiroit hastası tahmin ediliyor.



Birçok tiroit hastalığı ve guatrın oluşumunda özellikle iyot eksikliği büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar ülkemizde kişilerin almaları gereken iyotun ortalama olarak dörtte birini aldıkları gösteriyor. Acıbadem Maslak Hastanesi Tiroit Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Mete Düren Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, guatrdan korunmak için günde ortalama 5-10 gr iyot alınması gerektiğine dikkat çekiyor. Bunun için sofralarda iyotlu tuz tüketimi ve deniz kenarında sık yürüyüşler öneriliyor. Ancak guatr hastaları, bu sorunlar kurtulmak amacıyla iyot aldıkları takdirde ise faydadan çok zarar görüyorlar.

