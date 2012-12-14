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Sağlık

İyimserlik kilo aldırıyor

Washington Üniversitesi'nce yapılan araştırmaya göre, genel olarak bedenlerin kilo alışverişi yannlış algılanıyor ya da bilinçaltında inkar ediliyor.

14 Aralık 2012 21:36

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, insanların çoğu kilo kaybettiğini düşünürken aslında kilo alıyor. Ayrıca iyimserliğin de kilo alımına neden olabileceği belirtildi.

Washington Üniversitesi'nce yapılan araştırmada, dört yüz bin kişiden sözlü olarak alınan yıllık ulusal vücut kütle endeksi verilerini, kendi yaptıkları ölçümlerle karşılaştırdı.

Eser Teker'in gq.com.tr'de yer alan haberine göre, araştırmada insanların bildirdiği rakamlara göre ortalama vücut kütle endeksi genel bir düşüş eğilimindeyken, yapılan ölçümler açıkça bir yükselişe işaret ediyor.

Erkekler tarafından bildirilen ortalama değerler bir yıl içinde binde iki kadar düşerken, oysa ölçümlere göre kütle endeksi değerlerinin binde üç oranında artış gösteriyor. Kadınlarda ise, ortalama binde dokuz oranında bir düşüş bildirirken vücut külte endeksi değerleri aslında binde beş oranında arttı.

Yapılan tespitler neticesinde, genel olarak bedenlerin kilo alışverişi yannlış algılanıyor ya da bilinçaltında inkar ediliyor.

Araştırma raporunu hazırlayan Dr. Catherine Wetmore, yaptıkları analizin bu sorunun temel nedenlerine ulaşma konusunda etkili olmadığını belirtti. Ancak kendini beğenmişlik, iyimserlik ya da farkındalıktan yoksun oluşun insanları bu duruma yöneltebileceğini ifade etti.

 

 

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