-İYİMAYA'DAN İSTİFA DEĞERLENDİRMESİ TBMM (A.A) - 31.01.2011 - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, CHP'li Adalet Komisyonu üyelerinin istifasıyla ilgili olarak, ''Doğrularımın, doğru zannettiğim yanlışlarımın tüm siyasal sorumluluğu bana aittir'' dedi. İyimaya, CHP'li Adalet Komisyonu üyelerinin istifasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, komisyonun üyelerinin, Yargıtay ve Danıştayın yeniden yapılandırılmasına ilişkin tasarıyı görüşmek üzere 26 Ocak Çarşamba günü toplantıya çağrıldığını belirtti. Muhalefet partisi milletvekillerinin bir gün önce, Sporda Şiddet Yasa Tasarısı'nın görüşmelerine başlamadan önce, söz konusu tasarı üzerinde yeterli incelemeyi yapamadıklarını söylediklerini ifade eden İyimaya, muhalefet milletvekillerinin bu talebini haklı bularak, 26 Ocak günlü toplantıyı iptal ettiğini bildirdi. İyimaya, şunları kaydetti: ''Tasarı bütününün 3 ana konusu bulunmaktadır: Kamu vicdanını da rahatsız eden iş yükünü eritmek amacıyla, Yargıtay ve Danıştayda daire ve üye sayısını artırmak, 2 yüksek mahkeme daireleri arasındaki iş bölümünde yasa değişikliğini zorunlu kılmayacak kurul kararı modeline geçiş sağlamak, yargılama faaliyeti sebebine dayalı tazminat talepleri sorununu mukayeseli hukuka uygun olarak yeniden düzenlemek. Komisyon, 28 Ocak Cuma günü talep üzerine, toplantı salonunu değiştirerek 10.45'te görüşmelere başlamıştır. Tasarının geneli üzerindeki görüşme 15 saate yakın sürmüş, komisyonca oylanarak kabul edilen yeterlik önergesiyle maddelere geçilmiştir. Gece saat 22.58'de tamamlanan bu işlemin akabinde ertesi günkü çalışma saati başlangıcı 10.00 olmasına karşın, dinlenme hakkı anlayışı içinde cumartesi günü saat 13.00'de toplanacağı kararlaştırılmıştır. Komisyon, 13.00'de toplanmış ve 5 saati aşkın mesaisine rağmen 1. madde sonuçlandırılamamıştır. Konuşmada aşkın süre kullanımı yoluyla sergilenen engellemeleri makul bir demokratik zemine çekmek için, toplantıya kısa süreli ara verdim. Her bir partiden birer üye arkadaşla ortak değerlendirme yaptım. Bütün gayretlerime rağmen müzakereleri zaman ekseninde makul seviyede tutacak ortak bir uzlaşma zemini hasıl olmadı.'' İyimaya, akşam yemeği için verilen aradan sonra 19.30'da müzakerelere devam edildiğini ve görüşmelerde bir madde üzerinde 130 önerge verildiğini ifade etti. Bunun üzerine, milletvekillerinin her bir madde üzerinde 5 dakika ile konuşmasını ve bir önerge verebilmesini öngören önergenin komisyonun bilgisine sunulduğunu ve buna ''şiddetli bir direnç'' ortaya konulduğunu kaydeden İyimaya, önergenin kabulü üzerine CHP'li üyelerin komisyon üyeliğinden çekildiğini belirtti. -''CHP'NİN KARARINI GÖZDEN GEÇİRECEĞİNİ ÜMİT EDİYORUM''- Başkan olarak bu karardan üzüntü duyduğunu söylediğini ifade eden İyimaya, ''Çekilen her bir değerli üyeyi, koluna girerek demokratik nezaket içinde yolcu ettim. (Kendileri ile 4 yıla yakın süredir birlikte çalışma onurunu paylaştığım değerli arkadaşlarımın ve CHP'nin bu kararını gözden geçireceği ümidimi halen muhafaza ediyorum)'' dedi. Ahmet İyimaya, daha sonra İçtüzük uyarınca çalışmalara devam edildiğini kaydetti. Ahmet İyimaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ''Her birine saygı duyduğum arkadaşlarımın bana yönelttikleri kolaycı söz oklarını, iade etme nezaketsizliğinden sakınarak sabır ve tahammül ruhumun derinliklerine gömüyorum. Üç ana konuda 20 saati aşan müzakereye ve bir madde için verilen 130 önergeye rağmen zaman sınırlamasından söz eden mantığın, merhum Ecevit'in çok sevdiği sözle, 'Zaman savurganlığını' ve komisyon hakkını hatırlaması gerekir. Görüşmeler, Başkanlığımda yürütülmüştür. Doğrularımın, doğru zannettiğim yanlışlarımın tüm siyasal sorumluluğu bana aittir. Mesuliyeti başkalarına ciro eden davranışlara hiçbir zaman tevessül etmedim, etmem; iltifat etmedim, etmem. Tereddütleri filhal devam edenler komisyon tutanaklarına müracaat edebilirler. Ali Rıza Öztürk arkadaşımızın rahatsızlığı ile ilgili tıbbi önlemler süratle alınmıştır. Kendilerine hiçbir zaman yitirmeyeceğim saygı içinde yaşam boyu sağlıklar diliyorum. Demokrasi, hukuka saygı ve bağlılık konusunda hiç kimseden geri kalmayacak bir özenin içinde bulunduğumu vurgulamak istiyorum.''