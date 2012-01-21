İyilik meleği İstanbul sokaklarında!



T24- İstanbul Kadıköy'de meydana gelen motosiklet kazasında insanlık ölmemiş dedirten görüntüler yaşandı.





Radikal gazetesinde yer alan habere göre; yerde yatan yaralı gören ve isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, başındaki yazmasını, sırtındaki paltosunu ve elindeki şemsiyesini yağmur altındaki kazazedeyi soğuktan korumak için kullandı.



Kaza saat 09.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi Bayramlar sokak girişinde meydana geldi. Bir restoranda kurye olarak çalışan Kadir Ezdaş (23), 34 VK 1912 plakalı motosikletle sokak arasından caddeye çıkmaya çalışınca Erdoğan Yaman’ın kullandığı 34 TAZ 19 plakalı taksinin çarpmasıyla yaralandı.Kazayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.





Meçhul kadının yardımı



O sırada kaza yerinden geçen bir kadın havanın soğuk olması ve yağmur yağması nedeniyle yerdeki yaralı yardım etti. Çevredeki onlarca vatandaşın soğuktan titreyen yaralıyı seyretmesine duyarsız kalmayan kadın, önce başındaki yazmayı yaralının kanlı eline sardı. Daha sonra sırtındaki paltosuyla da yaralıyı saran kadın, elindeki şemsiyesiyle de Kadir Ezdaş’ı yağmurdan korudu. İsmini vermek istemeyen ve davranışlarıyla çevredeki vatandaşlara adeta ders veren kadın, ambulansın gelmesinden sonra sessiz bir şekilde olay yerinden ayrıldı.





Ambulansın geç geldiği iddiası



Yaralı Ezdaş, olay yerine gelen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bu arada kaza yerinde bulunan bazı vatandaşlar ambulansın geç geldiğini öne sürdü. Yaralının yaklaşık yarım saat yerde kaldığını iddia eden görgü tanıkları, olay yerine gelen sağlık ekiplerine de tepki gösterdi. Araya giren polis ekipleri gerginliği büyümeden önledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.







