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Bilim / Teknoloji

'İyileşebilen plastik' ile çizilen telefon ekranları kendi kendini tamir edecek

Kendi kendine 'iyileşebilen' plastik sayesinde çatlayan telefon ekranınız veya kırılan tenis raketiniz kendi kendini tamir edebilecek

12 Mayıs 2014 17:57

Kendi kendine "iyileşme kapasitesine" sahip plastik geliştirildi. Daha önceki denemelerin yüz misli bir “iyileşme kapasitesine sahip” plastik sayesinde ve 3 santimetre çapına kadar çatlayan telefon ekranınız veya kırılan tenis raketiniz kendi kendini tamir edebilecek.  İnsan kanının pıhtılaşma özelliğinden ilham alan buluş, iyileşmeyi sağlayan kimyasal maddeleri zarar gören yerlere ileten kılcal damarlara sahip.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Illinois Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından geliştirilen yeni plastiğin özellikleri Science adlı bilim dergisinde yer alan bir makalede açıklanıyor.Uzmanlar onlarca yıldır insan cildi gibi kendini iyileştirebilen bir plastiğin hayalini kuruyordu.

Bu buluş sayesinde su borularındaki, otomobilin kaportasındaki çatlaklar kendini kapatabilecek. Uydular uğradıkları zararı tamir edebilecek. Taşınabilir bilgisayarlarınız ya da telefonlarınızın bozulan elektronik çipleri kendini onarabilecek.

Bu konudaki ilk büyük adım 2001 yılında Illinois Üniversitesi'nde atıldı. Profesör Scott White ve meslektaşları sıvı bir "iyileştirici" madde içeren mikroskobik kapsüller kullanarak bir polimer geliştirmişlerdi. Madde çatladığında kimyasal madde salınıyor ve çatlakları kapatıyordu.

Giderek daha sert, suya dayanıklı yüzeylere hatta elektrik devrelerine bile "iyileşme" teknolojisi uygulandı.
Fakat en gelişkin iyileştirici plastik ve polimer bile şimdiye kadar sadece çok küçük çatlakları tamir edebiliyordu.

 

Kılcal damarlar

 

Daha büyük hasarların tamiri için Profesör White ve ekibi yeni, insan vücudundan alınan ilhamla kılcal damarları olan bir polimer geliştirdiler. Bir damarlar ağı iyileştirici sıvıyı zarar gören alana iletiyor.

Kimyasal maddeler iki ayrı yerden akıyor ve çatlağı iki aşamalı bir tepkileşimle dolduruyorlar. Önce çatlağın üzerinde jöle kıvamında bir köprü oluşuyor, sonra bu jöle sağlam ve sert bir yapıya dönüşüyor.

Science dergisindeki makalede "35mm den geniş alanları 20 dakika içinde doldurup üç saat içinde mekanik olarak kullanılabilir hale getirdik" deniyor.

Yapılan deneyler "iyileşen" maddelerin yüzde 62 oranında eski sağlamlığına kavuştuğunu gösteriyor.

Geliştirilen yeni plastik gelecekte, kurşun, bomba ve roket hasarını tamir etmenin yolunu açabilir.

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