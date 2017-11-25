iyiGirişim ve iyiYatırım Zirveleri Ankara’da gerçekleştirildi

İstanbul, 25 Kasım (DHA) – Geleceğin etkin girişimcilerine ivme kazandırmak uluslararası arenalara yükselmelerini sağlayabilmeleri için stratejik karar alma ve yönetim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan iyiGirişim Zirvesi ve Ankara’daki melek yatırımcılık ekosisteminin oluşumuna ve bu çerçevede ortak bir dil konuşulmasına katkı sağlamayı amaçlayan iyiYatırım Zirvesi, Endeavor tarafından Akbank ana desteğiyle Ankara Kalkınma Ajansı, TEPAV, TOBB, TOBB ETÜ TTO ve Viveka desteği ile TEPAV ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Endeavor tarafından 2014 yılından beri İzmir, Ankara ve çevre bölgelerdeki etkin girişimcileri tespit ederek yerel rol modelleri yaratmayı amaçlayan “yaygınlaşma çalışmaları” kapsamında ilk iyiGirişim Zirvesi gerçekleştirildi. Zirve, Endeavor İletişim ve Yaygınlaşma Müdürü Alev Ertem ve Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz’un açılış konuşmaları ile başladı. \"İnovasyonun Ticarileştirilmesi\" temalı Zirve’nin ilk atölyesi, Karan Danışmanlık Kurucusu Rahşan Karan tarafından gerçekleştirildi.

Rahşan Karan, “Arge/Proje Şirketinden Etkin Girişimciliğe Geçiş” çalışmasında “Kurduğunuz hayal tüm paydaşlarınızı etkileyecek bir hayal olmalı ve bu hayali gerçekleştirirken iyi çalışılmış bir iş modeliniz olmalı.” diyerek girişimciliğe atılan ilk adımda dikkat edilmesi gereken noktalara değinirken, pazar ihtiyacına yönelik çözüm üretmenin önemini vurguladı.

Atölye’den hemen sonra Endeavor Seçim ve Hizmetler Direktörü Aslı Kurul Türkmen ile Endeavor Yönetim Kurulu Üyesi ve Endeavor Girişimci Şirketi Airties’ın Kurucusu Bülent Çelebi’nin sohbetine geçildi. Bülent Çelebi “Türkiye’de risk sermayesi ve melek yatırımcı yokken Türkiye’de yatırım arıyorduk ve yatırım için şirketin yüzde 90’ını satın almak istiyorlardı. Şirket kuruluşunda kendimiz çözüm üretmek zorunda kaldık.” cümleleriyle yatırım sürecinin dünden bugüne geldiğini noktayı vurguladı. Teknoloji girişimi kurma, geliştirme ve dünyaya ihraç etme tecrübelerini katılımcılarla paylaşan Çelebi, “Teknoloji ürünü reklamla satılmaz, müşterinin öneri ve geri bildirimi sayesinde geliştirilir ve satılır” diyerek girişimi büyütmedeki kilit noktalara değindi.

iyiGirişim Zirvesi’nin son atölyesinde GrowRide Kurucusu Özlem Kestioğlu “Satış ve Pazarlama”nın inceliklerini anlattı. Kestioğlu, “Ürün yönetimi ekiplerinizin müşteriyi yakından takip etmesi önemli. Müşterilerinizden “Müşteri Danışma Kurulu” kurun ve fikirlerini alın!” diyerek Bülent Çelebi’yi destekledi. iyiGirişim Zirvesi’nin hemen ardından gerçekleşen iyiYatırım Zirvesi’nde açılış konuşmaları TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar ve TOBB ETÜ TTO Girişimcilik Birimi Müdürü Şevket Özer Kürkçüoğlu tarafından yapıldı. Açılış konuşmalarında girişimciler ve girişimcilik ekosisteminin gelişimi için melek yatırımcıların katkısı vurgulandı.

“Melek Yatırımcılığa Sağlam Adım” atölyesinde, Endeavor Girişimci Seçim ve Hizmetler Direktörü Aslı Kurul Türkmen, Angel Resource Institute ile birlikte geliştirilen özel içerik ile melek yatırım stratejileri ve melek yatırım süreçlerinden bahsetti. Kurul, “Etkin girişimcilik ve rol model etkisi, Endeavor olarak hep yanında durduğumuz kavramlar. Bu kavramları da göz önünde bulundurarak melek yatırımcılığa sadece para kazanmak değil, aynı zamanda iyilik yapmak ve eğlenmek noktasında bakmak gerekli\" diye ekledi. Etkinlikte bu yıl bir milyon dolar yatırım alan AppSamurai firması yatırım alma süreçlerini ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. (Fotoğraflı)