İyi yatırım ortamı için 107 eylem

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 2009 yılı çalışma esaslarını belirledi. Kurulun Devlet Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 11 Ocak’ta gerçekleştirilen toplantısında, Teknik Komite Eylem Planları nihai hale getirildi.



Buna göre, 2009 yılında, tasfiye sürecinin basitleştirilmesi, çalışma izni başvurularının kısa sürede sonuçlandırılması, tapu harçlarının sadeleştirilmesi, kredi kefalet sisteminin geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin etkinleştirilmesi gibi 107 eylem hayata geçirilecek.



Eylem Planları’nda sağlanan ilerlemelerin, sekreterya tarafından her ay düzenli olarak izlenmesi kararlaştırılan toplantıda alınan karar gereği, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeler hakkında Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirecek ve 3 aylık dönemlerde sağlanan ilerlemeler Hazine internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacak.



Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı’nın başlatıldığı 2001’den bu yana yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin azaltılmasına yönelik birçok önemli reform hayata geçirildi. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Şirket Kuruluşu Kanun, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulması ve YOİKK Teknik Komitelerinin çalışmalarına performans kriteri getirilmesi, yatırım ortamı reform programının temel başarıları olarak sıralandı.



Yatırım ortamına ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği bir platform olan YOİKK, ilk kez 2007 yılında oluşturulan Teknik Komite Eylem Planları’nı düzenli olarak gözden geçiriyo