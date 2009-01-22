İyi yatırım ortamı için 107 eylem

Yatırım Ortamını İyileştirme
Koordinasyon Kurulu (YOİKK), 2009 yılı çalışma esaslarını belirledi.
Kurulun Devlet Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında 11 Ocak’ta
gerçekleştirilen toplantısında, Teknik Komite Eylem Planları nihai hale
getirildi.
Buna göre, 2009 yılında, tasfiye sürecinin
basitleştirilmesi, çalışma izni başvurularının kısa sürede
sonuçlandırılması, tapu harçlarının sadeleştirilmesi, kredi kefalet
sisteminin geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin
etkinleştirilmesi gibi 107 eylem hayata geçirilecek.
Eylem Planları’nda sağlanan ilerlemelerin, sekreterya tarafından her ay
düzenli olarak izlenmesi kararlaştırılan toplantıda alınan karar
gereği, Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, gelişmeler hakkında Bakanlar
Kurulu’nu bilgilendirecek ve 3 aylık dönemlerde sağlanan ilerlemeler
Hazine internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılacak.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı’nın başlatıldığı
2001’den bu yana yatırımların önündeki idari ve bürokratik engellerin
azaltılmasına yönelik birçok önemli reform hayata geçirildi. Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu, Şirket Kuruluşu Kanun, Türkiye Yatırım
Destek ve Tanıtım Ajansı’nın kurulması ve YOİKK Teknik Komitelerinin
çalışmalarına performans kriteri getirilmesi, yatırım ortamı reform
programının temel başarıları olarak sıralandı.
Yatırım ortamına ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin
değerlendirildiği bir platform olan YOİKK, ilk kez 2007 yılında
oluşturulan Teknik Komite Eylem Planları’nı düzenli olarak gözden
geçiriyo