‘İyi stres’ öğrenmeye yöneltiyor

SÜ Öğrenci Psikolojik Danışma Merkezi görevlilerinden Dr. Selahattin Avşaroğlu yaptığı açıklamada, stresin organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesiyle, zorlanmasıyla ortaya çıkan bir durum olduğunu söyledi.Geçen yıl, 502'si kız 1141 üniversite öğrenci üzerinde "Stres" konulu araştırma yaptığını belirten Avşaroğlu, "Bu araştırmamızda stresin bütün yönlerini ele aldık. Stresi iyi ve kötü stres olarak ikiye ayırdık" dedi.Kötü stresin bedensel ve psikolojik hastalıklara neden olduğunu, iyi stresin ise kişiyi öğrenmeye yönelttiğini ifade eden Avşaroğlu, şunları kaydetti:"Yaptığımız araştırmalarda, iyi stresin insanları güdüleyici özellikleri olduğunu gördük. Yani stres, güdüleyici özellikler taşır. Oysaki günlük karşımıza çıkan olumsuzluklar, ekonomik beklentiler bir stres faktörü. Stres, hedefe ulaşmayı sağlıyorsa iyi strestir. Kötü olan yönü ise direncimizin kırıldığı aşamasıdır."Stresin genellikle olumsuz ve zararlı anlamda ele alındığı, hep bunun üzerine konuşulduğunu vurgulayan Avşaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Halbuki bu zorlanmaların insanı yenileri aramak, öğrenmek, çalışmak, yaratmak konusunda harekete geçirdiği bilinmektedir. Bu anlamıyla stresler, bireyi ileriye götürücüdür. Çeşitli kültürlerde zorlamaların insan hayatına getirdiklerini anlatan, 'Öğrenmek için stres gereklidir' gibi özdeyişler bile var. Sağlığın korunması için de belirli bir düzeyi aşmayan stres vericilere ihtiyaç vardır. Ancak bu düzeyin kişiden kişiye büyük değişiklik gösterdiğini unutmamak gerekir."Stresin yaşamımızın bir parçası olduğunu dile getiren Avşaroğlu, "Onsuz bir yaşam düşünemeyiz. Onunla baş etmeyi öğrenir, baş edemediğimiz durumlarda kimlerden destek alacağımızı bilir ve yardımlarını alırsak onu kontrol etmeyi başarır ve yaşamımızın daha sağlıklı, uzun ve mutlu geçmesini sağlayabiliriz" diye konuştu.