'İyi poker oynayan hayatta da iyi bir oyuncudur'

Kitapları Türkiye’de 350 binden fazla satan Amerikalı yazar Adam Fawer, “Olasılıksız” adlı romanında olasılık teorisini, kuantum fiziğini, epilepsiyi, şizofreniyi, pokeri ve polisiyeyi bir araya getirmişti.



Fawer, Tanpınar Edebiyat Festivali kapsamında geldiği İstanbul’da Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki öğrencilerle bir araya geldi. Hiçbir yerde Türkiye’deki kadar popüler olmadığını söyleyen Fawer, söyleşinin ardından Milliyet’in sorularını yanıtladı.



“Olasılık” üzerine bir roman yazmak nereden aklınıza geldi?

İlk istatistik dersimi üniversitede aldım ve gerçekten çok sevdim. Dünyada olabilecekleri önceden tahmin eden bir bilimin varlığı çok hoşuma gitti.



Olasılıkları hesaplayarak hayatımızı kontrol altına alabilir miyiz?

Olasılıkları hesaplayarak ve buna göre davranarak hayatınızın gidişatını etkileyebilirsiniz. Ancak hiç kimse hayatını kontrol edemez. Çünkü evrende her şey olasılık dahilindedir ve her an her şey olabilir! Örneğin 10 yıl sonrası için kariyer planı yapabilirsiniz, ama sonra dışarı çıkarsınız, size bir otobüs çarpar ve bir anda her şey değişir.



Bu görüşe göre tesadüflerin hayatımızdaki yeri ne?

Ben tesadüflerin gerçek olduğuna inanırım. Ama bazen de bazı olaylara kaderin müdahale ettiğini ve bizi belli bir yöne doğru ittiğini düşünürüm. ‘Aman tanrım, ne tesadüf!’ diye düşündüğümüz birçok olayda, biz zaten o yöne doğru gidiyoruzdur.



‘Kaderimiz elimizde’



Kadere inanır mısınız?

Kaderimizin kontrolünün herkesten çok bizim elimizde olduğuna inanırım. Bir şeye niyetlendiğimizde belki de hiç farkında olmadan kendimizi o yöne doğru itmiş oluruz.



“Olasılıksız” romanındaki ana karakter iyi bir poker oyuncusu. İyi bir poker oyuncusu gerçek hayatta da iyi bir oyuncu olabilir mi?

Böyle bir şart yok. Ancak genel anlamda iyi bir poker oyuncusu hayatta da iyi bir oyuncu olabilir. Çünkü poker sadece hareketleri hesaplamakla ilgili değil, aynı zamanda insanların yüzünü doğru okuyabilmekle de ilgili. İnsanları iyi okuyabiliyorsanız ve hareketlerinin olasılık sonuçlarını iyi hesaplayabiliyorsanız gerçek hayatta da bunu yapabilirsiniz.



Hiçbir yerde Türkiye’deki kadar popüler değilim



Şansa inanır mısınız?

Evet, kesinlikle. Ben kitabımı 50 ajansa gönderdim ve bunlardan sadece bir tanesi kabul etti. Eğer 49 ajansa göndermiş olsaydım belki de şu anda burada olmayacaktım. Bir şeyi ne kadar çok denerseniz olma olasılığı o kadar yüksek olur. Şansı da belli kararlar alarak çekebilirsiniz.



Türkiye’de çok fazla okurunuz var. Böyle bir ilgi bekliyor muydunuz?

Dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye’de olduğum kadar popüler değilim. Bu yüzden Türk okuyucularımın dünyadaki en zeki okurlar olduğuna karar verdim (gülüyor). Gördüğüm bu ilgi karşısında da biraz şok oldum!