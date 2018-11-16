"İyi Parti'yle görüşen CHP, Saadet Partisi'nin de kapısını çalacak"

CHP'nin yerel seçimlerde muhalefet partileriyle güç birliği oluşturmak amacıyla İyi Parti’nin ardından önümüzdeki haftalarda Saadet Partisi’nin de kapısını çalmaya hazırladığı ifade ediliyor.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olarak ilk el sıkışmanın İyi Parti’yle yaşandığına dikkat çeken CHP kaynakları, Millet İttifakı’nda yer alan siyasi parti tabanlarının birbirine karşı olmadığına dikkat çekerek, bu kapsamda oluşturulacak işbirliği ve ittifak formülleriyle 31 Mart yerel seçimlerinde başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere pek çok yerde sonuçların değişebileceğine dikkat çekiyor.

"SP görüşmeye kapalı değil"

Edinilen bilgiye göre, önümüzdeki hafta içerisinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bir görüşme yapması bekleniyor. SP kaynakları ise henüz CHP’den henüz resmi bir görüşme talebi gelmediğini belirtirken, partinin CHP ile görüşmeye kapalı olmadığını ifade ediyor.

CHP kaynakları, ekonomik krizin etkisinin artık çok yakıcı olarak hissedildiğine dikkat çekerek, muhalefetin güç birliği yapmasının önemine işaret ediyor. CHP kaynakları yerel seçimlerde yasal anlamda bir ittifak yapılmasının mümkün olmamasına karşın CHP, İyi Parti, SP ve DP’nin kurduğu Millet İttifakı'nın tabanında bir çatlak olmadığı, parti tabanlarının birbirinden uzaklaşmadığı değerlendirmesini yapıyor.

Edinilen bilgiye göre HDP ile resmi bir görüşme gerçekleşmedi ve böyle bir görüşme yapılması da planlanmıyor. Ancak ikili dostluk ilişkileri aracılığıyla çeşitli temasların yaşandığı ve yerel seçimlere yönelik bazı formüllerin konuşulduğu ifade ediliyor