İyi Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı: Türk Milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir

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MHP'den İyi Parti'ye geçen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP cephesinden gelen eleştirilere yanıt verdi. Kocamaz, "Parti beni sadece aday yaptı. Türk Milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'dan Kocamaz'a parti değiştirdiği için sert tepki gelmişti. Kılavuz, “Burhanettin Kocamaz hırsına ve ikbal kaygısına yenik düşerek, değerlerimize ve liderimize karşı nankörlük etmiştir. Bizden gibi görünüp bizi can evimizden vurmak isteyenlerin sonu her zaman hazin olmuştur” ifadesini kullanmıştı.

MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’ın İYİ Parti’nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu.

Kocamaz, Kılavuz'un eleştirilerine Twitter'dan yanıt verdi:

"25 yıldır yaptığım belediye başkanlığı görevini bana kimse lütfetmedi, çalıştığımız ve başarılı bulduğu için halkımız verdi. Parti beni sadece aday yaptı. Benimle birlikte bir çok kişiyi de aday yaptı. Ama 25 yıl kesintisiz görev yapan başka birisi yok. Neden?

Elbette bütün seçim çalışmalarını partili arkadaşlarımızla birlikte yürüttük. Onların hakkını inkar etmek mümkün değil. Ancak bu halk çalışmayan, kendisine hizmet etmeyen ve tepeden bakanları da tekrar tekrar seçmiyor. Her Belediyeye de oturduğu yerde bu kadar ödül verilmiyor!

Birileri Türk Milliyetçiliğini ve onun ritüellerini sadece kendisinin tapulu malı, patentli ürünü zannediyor! Kimse kusura bakmasın! Türk Milliyetçiliği kimsenin tekelinde değildir! Kendisini Türk olarak kabul eden, Türk Milletinin değerlerine sahip çıkan herkes Türk Milliyetçisidir!

Türk Milliyetçisi olmak vatanını, milletini, devletini, bayrağını ve dilini herkesten daha fazla sevmek, örf adet ve geleneklerini sahiplenmek demektir! Bu gelenekler içerisinde vatana ihanet etmediği sürece insanı aşağılamak,hakaret etmek yoktur. Saygı sevgi ve gönül kazanmak vardır.

Kılavuz ne demişti?

Kılavuz dün akşam saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, "25 yıl boyunca partimizden belediye başkanlığı yapan Burhanettin Kocamaz İP'in grup toplantısında mezkûr partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı. Burhanettin Kocamaz, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin sahip çıkarak itibar ve makam kazandırdığı, ancak ilk fırsatta liderimizi ve partimizi sırtından hançerleyen, Milliyetçi-Ülkücü Hareketi bölmek için her türlü ayak oyununa giren; Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyen, 'HDP Kürt siyasi hareketinin temsilcisidir' diyen ihanet partisinin bir mensubu oldu" demişti.